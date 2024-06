Seleção Copa América: Ronaldinho Gaúcho detona Seleção Brasileira e afirma que “está faltando garra, entrega, jogar bem, tudo”

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi", disse Ronaldinho. Foto: Reprodução "Nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi", disse Ronaldinho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ronaldinho Gaúcho voltou a criticar a Seleção Brasileira nesse sábado (15) em suas redes sociais. O craque campeão do mundo pelo Brasil em 2002 reafirmou não ter ânimo para ver jogos da canarinho e classificou como “vergonha” o desempenho da equipe.

Em desabafo no Instagram, o “Bruxo”, que foi campeão do torneio em 1999, destacou que não encontra ânimo para ver os jogos, voltou a detonar a atual equipe, afirmando que não há líderes dentro do plantel, e chamou os jogadores de “medianos”.

“É isso aí galera, pra mim já deu. Esse é um momento triste pra quem gosta do futebol brasileiro. Fica difícil encontrar ânimo pra ver os jogos. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos, não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria. Acompanho futebol desde criancinha, muito antes de pensar em me tornar jogador, e eu nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo: futebol. Repito: nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi. Uma vergonha. Por isso, declaro aqui o meu abandono. Não vou assistir a nenhum jogo da CONMEBOL Copa América™, e nem comemorar nenhuma vitória.”, escreveu o ex-jogador.

Conforme informações do GloboEsporte.com, a fala faz parte de uma ação de marketing.

No dia anterior, viralizou uma entrevista em que o jogador fez várias críticas à Seleção Brasileira e afirmou que não assistirá a nenhuma partida da Copa América por conta do atual momento da equipe nacional. Em entrevista ao canal “Cartolouco”, o craque foi sincero ao opinar sobre o time de Dorival Júnior. “Está faltando tudo: garra, alegria, entrega, jogar bem. Está faltando tudo”, afirmou o ex-atleta.

Em 2002, aos 22 anos, R10 formou ataque com Rivaldo e Ronaldo Fenômeno para conquistar pentacampeonato na Coreia do Sul e Japão. Um dos lances mais marcantes foi o gol de falta diante da Inglaterra nas quartas de final que decretou a vitória e classificação para a semifinal contra a Turquia.

Raphinha responde

Atacante da Seleção e do Barcelona, Raphinha repercutiu a declaração de Ronaldinho Gaúcho sobre a falta de “garra” e “alegria” dos jogadores do Brasil. O ponta-direita afirmou ter ficado surpreso com a reação do ‘Bruxo’, mas não descartou a possibilidade de ser uma campanha publicitária. Ainda na entrevista, ele revelou que o ex-jogador chegou a pedir ingresso para um jogo da Copa América.

“Na verdade, foi uma surpresa não só minha, mas como para o grupo. Acredito que vocês devem saber mais do que eu, mas ele nunca na vida deu uma declaração como essa. Pelo contrário, sempre demonstrou apoio à Seleção. Acabou surpreendendo muita gente. Eu, em particular, considero ele como um ídolo. Obviamente, foi um baque para a gente. A gente não concorda, eu não concordo”, afirmou Raphinha.

“Tudo o que vejo é entrega, vontade. Não concordo com aquilo que foi dito, de garra, vontade, de jogadores medianos vestirem a camisa da Seleção. Como você falou, pode ser uma campanha (publicitária), ou não. Mas nos surpreendeu. A gente ficou sabendo pelo Vini, ele acabou pedindo ingresso para o jogo (da Copa América). Então, já não bate com o que foi falado”, completou.

A Seleção Brasileira se prepara para a disputa da Copa América nos Estados Unidos. A equipe comandada por Dorival Júnior estreia no dia 24 contra a Costa Rica. Na quarta-feira (12), em amistoso preparatório, a Seleção ficou no empate em 1 a 1 com os Estados Unidos. Já no último sábado (8), a equipe venceu o México por 3 a 2.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/copa-america-ronaldinho-gaucho-detona-selecao-brasileira-e-afirma-que-esta-faltando-garra-entrega-jogar-bem-tudo/

Copa América: Ronaldinho Gaúcho detona Seleção Brasileira e afirma que “está faltando garra, entrega, jogar bem, tudo”

2024-06-15