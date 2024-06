Futebol Explicação de Ronaldinho sobre campanha publicitária não diminuiu irritação de jogadores da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

As críticas de Ronaldinho Gaúcho à Seleção Brasileira por meio de uma ação publicitária pegaram a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de surpresa. (Foto: Reprodução)

As críticas de Ronaldinho Gaúcho à Seleção Brasileira por meio de uma ação publicitária pegaram a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de surpresa. Sem ter conhecimento do marketing que envolvia as declarações do campeão do mundo em 2002, a entidade chegou até cogitar a rebater o ex-meia.

A CBF descartou se manifestar sobre o caso após receber um “aviso de terceiros” logo no início do dia sobre as declarações de Ronaldinho serem fruto de uma ação publicitária.

Mas o desgaste já havia acontecido internamente, principalmente pela consequência que traria uma manifestação pública sobre algo que não era verdadeiro.

Além disso, a Seleção está incomodada com mais um fato que vem de fora para dentro e causa polêmica durante a preparação para a Copa América. Anteriormente, o caso do “cabelo rosa” de Yan Couto causou um desgaste. Um dia após o lateral Yan Couto afirmar que precisou tirar o cabelo na rosa na seleção brasileira com a alegação de o estilo ser “meio vacilão”, a CBF se manifestou em nota oficial.

Sem citar a declaração do lateral-direito, a entidade que comanda o futebol no país negou o veto e falou em “compromisso com o bom futebol”.

De acordo com apuração da ESPN, logo após o descobrimento da ação publicitária, a CBF chegou a tomar ciência de que um atleta da delegação tinha conhecimento da situação. Nem mesmo a explicação de Ronaldinho sobre a declaração diminuiu a irritação dos jogadores e do estafe da CBF.

Tanto é que no sábado (15) apenas Raphinha foi escolhido para falar em entrevista coletiva e abordar sobre o tema. E o atacante falou em tom firme sobre o assunto. ”Foi uma surpresa não só minha, como para todos. Acredito que vocês deve saber muito mais do que eu. Ele nunca deu uma declaração dessa. Ele sempre mostrou apoio. Surpreendeu muita gente. Considero ele um ídolo, uma referência, e para todos os outros daqui da seleção também. Todos olham ele como uma referência. Foi um baque para nós. A gente não concorda, eu não concordo”, disse o jogador do Barcelona.

A entidade não irá de manifestar sobre o assunto, dando o caso como encerrado.

Explicação

Em suas redes sociais, Ronaldinho afirmou não ter ânimo para ver jogos da canarinho e classificou como “vergonha” o desempenho da equipe. No Instagram, ele destacou que não encontra ânimo para ver os jogos, voltou a detonar a atual equipe, afirmando que não há líderes dentro do plantel, e chamou os jogadores de “medianos”.

“É isso aí galera, pra mim já deu. Esse é um momento triste pra quem gosta do futebol brasileiro. Fica difícil encontrar ânimo pra ver os jogos. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos, não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria. Acompanho futebol desde criancinha, muito antes de pensar em me tornar jogador, e eu nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo: futebol. Repito: nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi. Uma vergonha. Por isso, declaro aqui o meu abandono. Não vou assistir a nenhum jogo da CONMEBOL Copa América e nem comemorar nenhuma vitória.”, escreveu o ex-jogador.

Conforme informações do site Globo Esporte, a fala faz parte de uma ação de marketing.

Leia a explicação de Ronaldinho sobre a ação publicitária: “Eu nunca abandonaria a torcida pelo Brasil. Essas minhas palavras de abandono, na verdade, foram reproduções a partir de publicações reais de torcedores nas redes sociais. Imagine você ouvindo essas críticas antes de jogar? Não dá, a motivação vai lá pra baixo. O apoio da torcida faz uma enorme diferença para os jogadores e o que eles precisam é de apoio nessa hora. Por isso, me juntei à Rexona nesse movimento de incentivo da Torcida Que Não Abandona e quero convocar todos os torcedores a trazer a confiança durante a CONMEBOL Copa América, porque, assim como Rexona, não vou abandonar nunca nosso futebol”, explica Ronaldinho. As informações são da ESPN.

