Atacante pediu à diretoria para ir a jogo no Maracanã e reafirmou o desejo de vestir a camisa rubro-negra. (Foto: Reprodução)

Entre todas as partes envolvidas, a questão não é “se”, mas “quando” Neymar vestirá a camisa do Flamengo. Em visita ao Maracanã na quinta-feira (13) para assistir ao jogo contra o Grêmio, o atacante deixou claro nos bastidores o desejo de jogar pelo “segundo clube do coração”, e indicou a data: 2025.

Nas conversas no camarote do estádio, Neymar reafirmou o desejo de atuar pelo Flamengo, e falou-se informalmente sobre a possibilidade de isso acontecer ao fim de seu contrato com o Al Hilal no ano que vem. O vínculo até o meio do ano tem a opção de ser prorrogado por mais uma temporada.

O jogador seria a estrela do clube saudita no Mundial de Clubes de 2025 após custar 90 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões à época da contratação ao PSG). O estafe de Neymar já indicou que ele não voltaria ao Brasil agora e talvez isso só ocorra após a Copa de 2026.

O Flamengo, por sua vez, deixa claro que não fará qualquer tipo de loucura neste momento. Mas deu vazão ao desejo de Neymar e iniciou conversas informais sobre projetos para o ano que vem. Nas redes sociais, o vice de futebol Marcos Braz deu recado irônico nessa sexta-feira. “Obrigado pelo carinho e claro pela visita, estamos por aqui… rsrsrs”, postou no Instagram.

Depois do jogo, entretanto, Braz apareceu para rechaçar negociações. “Eu acho que qualquer jogador do tamanho dele seria bem-vindo. Tem um contrato longo onde ele está. Acho que é muita loucura pensar em uma contratação. É até injusto pensar em fazer qualquer brincadeira quanto a isso. Estamos muito felizes com a visita dele, é um cara gigante. Tomara que ele se recupere e volte a jogar e ajudar a seleção brasileira”, afirmou Braz, descartando negociação.

“Para deixar claro: não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar. A gente não está aqui para enganar a torcida e nem ninguém. Deixar claro: não tem conversa com o Neymar, nenhuma possibilidade. Não vejo isso nem a curto prazo. Mas veio aqui, botou a camisa do Flamengo. A gente sempre vai ter um carinho e uma gratidão”, completou.

Atualmente, o atacante se recupera de lesão e está sem atuar no time de Jorge Jesus e na Seleção.

Para ver o Flamengo, Neymar ligou para o presidente Rodolfo Landim e avisou que estaria no Rio e gostaria de ir ao Maracanã. O craque já havia sido convidado por Gabigol para a partida contra o Grêmio, por isso posou com uma camisa 10 às costas durante um treinamento físico.

Com a ida de helicóptero, o Flamengo organizou o traslado de Neymar, que pousou a aeronave no Centro Integrado de Comando e Controle da Prefeitura do Rio e seguiu de carro para o estádio. Lá, ficou no camarote normalmente utilizado por Gabigol, com alguns de seus parceiros.

Depois do jogo, Neymar foi convidado para ir até o vestiário. A todo momento, Neymar foi tietado, sobretudo por crianças, e as atendeu pacientemente, com fotos e autógrafos. No vestiário, foi a vez de dar atenção para os jogadores do Flamengo, sobretudo os jovens e ex-companheiros como David Luiz.

Em entrevista ao perfil espanhol do Flamengo no ”X”, antigo Twitter, Neymar comentou sobre a visita ao estádio e aproveitou para mandar um recado à torcida rubro-negra.

“O Maracanã é um estádio muito histórico. Fiz história aqui e estou muito contente de voltar e ver o Flamengo jogar. Nação, toda sorte do mundo, vocês merecem o máximo”, disse o atacante, que ainda recebeu a camisa 99 de presente de Gabigol no fim do jogo. As informações são do jornal O Globo.

