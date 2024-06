Futebol Futebol internacional: estrelas são ausências na Eurocopa de 2024; veja lista de jogadores

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Atacante do Manchester City, Erling Haaland não conseguiu garantir a classificação da Noruega. (Foto: Reprodução)

Um dos motivos que fazem a Eurocopa ser um dos principais torneios do futebol é a vasta presença de craques nas seleções do Velho Continente. A edição de 2024, que começou nessa sexta-feira (14) com o jogo entre Alemanha, país-sede, e Escócia, não foge dessa regra, mas, ao mesmo tempo, terá ausências de jogadores renomados que costumam brilhar nos gramados.

Estrelas como Erling Haaland, Jadon Sancho e Thibaut Courtois assistirão ao torneio pela televisão, seja por conta de lesão, opção técnica ou, até mesmo, pelo país não ter garantido a classificação.

Veja abaixo uma lista das principais ausências na Eurocopa 2024.

– Erling Haaland: O atacante do Manchester City até que chegou a marcar seis vezes pelas Eliminatórias, no entanto, não foi suficiente para garantir a classificação da Noruega, que ficou em terceiro do grupo, atrás de Espanha e Croácia.

– Frenkie De Jong: Sem atuar há dois meses, o meio-campista do Barcelona não conseguiu se recuperar a tempo de lesão no tornozelo direito e, com isso, foi cortado da seleção holandesa na última segunda-feira.

– Thibaut Courtois: O goleiro do Real Madrid sofreu com lesões ao longo da temporada e não representará a Bélgica na Eurocopa 2024. Além da questão médica, Courtois teria uma relação ruim com o treinador Domenico Tedesco.

– Marcus Rashford: Com apenas oito gols pelo Manchester United na temporada, Rashford foi preterido na convocação do técnico Gareth Southgate: “Outros jogadores nessa posição tiveram temporadas melhores.”

– Jadon Sancho: Finalista da Champions League pelo Borussia Dortmund, o atacante Sancho, que pertence ao United, foi mais uma ausência na lista de convocados da Inglaterra por opção de Southgate.

– David Alaba: O defensor Alaba, referência da seleção austríaca, está fora da Eurocopa, já que não entra em campo desde dezembro de 2023, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo pelo Real Madrid.

Abertura do torneio

Sediando a Eurocopa 2024 e sendo cotada no papel de candidata ao título após anos de irregularidade, a Alemanha não deu espaço para zebra na abertura do torneio. Recebendo a Escócia, na Allianz Arena, em Munique, goleou por 5 a 1, com gols de Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Can. Com um a menos desde o final do primeiro tempo, os britânicos foram presa fácil, e só descontaram graças ao gol contra de Rudiger.

Quando se enfrenta um adversário que apresenta tamanha discrepância técnica, a receita é vencer com um placar que traduza essa diferença. A equipe de Julian Nagelsmann fez isso muito bem, aplicando o placar mais elástico da história das aberturas de Eurocopa. O número de finalizações também traduziu o atropelo: 20 a 1 para os alemães.

Com o ótimo resultado, os donos da casa largaram com três pontos no grupo A. Neste sábado, às 16h, a primeira rodada desta chave se fecha com o confronto entre Hungria e Suíça. Na próxima quarta-feira, a Alemanha encara os húngaros, enquanto a Escócia tenta se reabilitar contra os suíços. As informações são do jornal O Globo.

2024-06-14