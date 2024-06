Esporte Luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen termina em empate e gera memes nas redes sociais

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

O lutador Anderson Silva realizou seu último combate na madrugada de domingo (16) contra o lutador norte-americano Chael Sonnen. (Foto: Reprodução)

O lutador Anderson Silva realizou seu último combate na madrugada desse domingo (16) contra o lutador norte-americano Chael Sonnen, um dos seus principais rivais. O duelo em São Paulo, que teve cinco rounds de dois minutos, terminou em empate. No final da luta, os dois tiveram os braços erguidos pelo árbitro.

Internautas estavam na expectativa de ver Anderson Silva como campeão da luta, dado que o duelo marca a despedida do brasileiro em ringues no país. Após o confronto, o atleta afirmou que continuará lutando, mas não mais no Brasil.

“Foi muito legal poder subir aqui e me divertir de novo. Poder dar esse espetáculo para todos. É um momento muito mágico […] Eu estou muito feliz de poder fazer minha última luta no Brasil. É uma mistura de emoções. É minha última luta no Brasil, mas vou continuar lutando”, declarou Silva.

O combate seguiu as regras do boxe. Silva dominou por quase uma década a categoria dos médios no maior evento de MMA do planeta e migrou para a modalidade em 2021.

A falta de um ganhador, porém, gerou memes e foi detonada nas redes sociais. “Empate de Anderson Silva e Sonnen!????? LUTA DE EXIBIÇÃO? Só eu que pensei que a coisa era séria?”, escreveu uma internauta.

“Não acredito que eu fiquei acordado até agora pra assistir a última luta do Anderson Silva no Brasil, foi uma perda de tempo total, caramba terminar empate. Qual é? Não entendi de onde tiraram esse empate”, escreveu outro usuário.

“Meus 5 minutinhos sem perder amizade no ensino médio era mais real do que essa luta do Anderson Silva”, escreveu um deles no X, antigo Twitter.

“Pra quem não viu a luta do Anderson Silva. Imagina um jogo de futebol em que o Celso Roth é o treinador dos dois times. Então, essa foi a luta”, escreveu um usuário.

“A melhor parte da ‘luta’ entre Anderson Silva e Sonnen foi a entrada com o Seu Jorge, para mim o Craque do Jogo”, disse um outro.

Carreira

Nascido em São Paulo, Silva começou sua carreira no MMA em 1997, rapidamente se destacando por sua habilidade técnica e sua impressionante capacidade de finalização. Ao longo dos anos, ele se consolidou como um dos maiores lutadores de todos os tempos, conhecido por seu estilo único, precisão cirúrgica e uma confiança que o tornava quase invencível dentro do octógono. ‘Spider’ alcançou o auge de sua carreira no UFC, onde se tornou campeão dos pesos-médios e defendeu seu título com uma série de vitórias impressionantes. Seu reinado como campeão foi o mais longo da história do UFC, destacando-se por vitórias icônicas contra lutadores de peso.

