O placar, apesar de magro, espantou a zebra. Com o resultado, os "Les Bleus" mantiveram uma invencibilidade de 12 anos em fase de grupos do torneio europeu.

A França estreou com vitória na Eurocopa nessa segunda-feira (17). Uma das grandes favoritas ao título da competição continental e atual vice-campeã do mundo, a equipe francesa superou a Áustria por 1 a 0, na Arena Dusseldorf, na Alemanha, em partida válida pela primeira rodada do grupo D.

Com o resultado, os “Les Bleus” mantiveram uma invencibilidade de 12 anos em fase de grupos do torneio europeu. A última derrota foi em 2012, contra a Suécia, por 2 a 0. O placar, apesar de magro, espantou a zebra. O jogo ainda teve um gol inacreditável perdido por Mbappé. O camisa 10 saiu de frente para o goleiro, sozinho, e finalizou para fora.

Antes do fim do duelo, o craque francês, novo reforço do Real Madrid, machucou o nariz, que sangrou muito, e precisou ser substituído.

A partida

A França teve a primeira boa chance aos oito minutos. Em arrancada pelo lado esquerdo, com bola trabalhada por Theo Hernández e Rabiot, Mbappé finalizou e o chute parou no goleiro Pentz que mandou para escanteio. O time francês desceu outra vez pela esquerda aos 12, com Griezmann, mas a equipe não conseguiu finalizar. O duelo seguia equilibrado, com a Áustria se defendendo bem.

Apesar da organização, a seleção austríaca não havia finalizar sequer uma vez ao gol até os 34 minutos. A grande oportunidade aconteceu aos 35. Gregoritsch cruzou pela esquerda, e Sabitzer, meio sem querer, ajeitou. A bola sobrou pra Baumgartner, que tentou tirar do goleiro. Maignan foi esperto, saiu bem e defendeu.

No minuto seguinte, a França chegou pela direita. Mbappé foi para cima de Mwene, passou pela marcação e cruzou. O zagueiro Wöber deu azar, cabeceou para o lado errado e fez gol contra tirando o zero do placar.

Na segunda etapa, aos dez minutos, Mbappé teve nos pés a chance de ampliar o placar e facilitar o jogo. O camisa 10 foi lançado em contra-ataque e saiu sozinho na cara do goleiro. Com tempo para pensar, o atacante tentou tirar muito e chutou à esquerda do gol, direto para fora.

A pressão francesa começou a aumentar. Aos 20 minutos, a equipe buscou bastante o segundo gol. Mbappé deu passe de três dedos para Theo Hernández, que cruzou. A bola atravessou a área e Griezmann não alcançou. Minutos depois, Thuram conseguiu finalizar cruzado pela direita, mas o goleiro Pentz salvou.

A França sofreu com falta de inspiração. Perto do fim de jogo, Mbappé, em lance acidental, cabeceou o ombro do adversário austríaco e machucou o nariz, que sangrou muito. O atacante, que precisou de atendimento médico antes de ser substituído, voltou a campo sem autorização, durante um ataque da Áustria, e se jogou no chão para parar o lance. O árbitro o advertiu com cartão amarelo. O ritmo caiu e nem os nove minutos de acréscimos foram capazes de mudar o placar.

Com a vitória, a França fica em segundo no grupo. No outro duelo, a Holanda venceu a Polônia por 2 a 1. Os holandeses estão à frente por terem feito um gol a mais.

