Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Na máxima do dia, bateu os R$ 5,4304. Foto: Freepik

O dólar encerrou em alta nesta segunda-feira (17), voltando a ficar acima dos R$ 5,40. Investidores continuam a repercutir o aumento do risco fiscal no País, além de seguirem em compasso de espera pela nova reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco central do Brasil (BC), que deve decidir a nova Selic, taxa básica de juros, nesta quarta-feira (19).

A previsão do mercado financeiro é que o Copom mantenha a taxa Selic inalterada em 10,50% ao ano. A decisão deve vir em meio à aceleração da inflação brasileira e ao nível ainda elevado dos juros nos Estados Unidos. No exterior, investidores monitoram a agenda de indicadores macroeconômico das duas maiores economias do mundo e seguem atentos a eventuais falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, encerrou em queda. Ao final da sessão, o dólar avançou 0,73%, cotado a R$ 5,4214. Na máxima do dia, bateu os R$ 5,4304. Com o resultado, acumulou altas de:

0,73% na semana;

3,28% no mês;

11,72% no ano.

Na última sexta-feira, a moeda norte-americana subiu 0,28%, cotada a R$ 5,3819. Já o Ibovespa encerrou com um recuo de 0,44%, aos 119.138 pontos. Com o resultado, acumulou quedas de:

0,44% na semana;

2,42% no mês;

11,21% no ano.

Na sexta, o índice fechou com uma alta de 0,08%, aos 119.662 pontos.

