Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Cruzeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: Editoria de Arte/O Sul Editoria de Arte/O Sul Foto: Editoria de Arte/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inter e Cruzeiro se enfrentam às 18h30min deste domingo (06) no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de empatar com o Flamengo no Maracanã na primeira rodada, o Colorado vai em busca da primeira vitória no Brasileirão diante de sua torcida. Na quinta-feira, a equipe de Roger Machado também empatou com o Bahia pela estreia na Libertados e chegou a 14 jogos de invencibilidade.

O Cruzeiro começou o Brasileiro com vitória diante do Mirassol, mas, no meio da semana, foi derrotado pelo Union de Santa Fe, na estreia da Conmebol Sul-Americana. Leonardo Jardim ainda busca uma sequência positiva no início de trabalho, que conta com somente uma vitória em cinco jogos oficiais.

Escalações prováveis

Inter – técnico: Roger Machado

Autor do gol na Fonte Nova pela estreia na Conmebol Libertadores, Valencia deve ganhar a vaga de Borré no ataque. No meio-campo, Fernando inicia no banco e Thiago Maia será o protetor da defesa. O zagueiro Juninho, com uma lesão na coxa esquerda, também fica fora e Rogel entra no time.

Provável time: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Wesley); Valencia

Cruzeiro – técnico: Leonardo Jardim

Leonardo Jardim segue sem contar com Matheus Pereira, por uma questão pessoal, e desta vez não terá Walace por desgaste. O volante será substituído por Romero. Na zaga, Jonathan Jesus, ausente dos dois últimos jogos por uma virose, volta ao time no lugar de Gamarra. A dúvida fica em relação à presença de Gabigol. O jogador foi liberado de dois treinos da semana para acompanhar um julgamento e, por isso, não está garantido entre os titulares. Sem ele, Lautaro e Bolasie são alternativas para manutenção do esquema.

Provável time: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Romero e Matheus Henrique; Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol (Lautaro)

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-enfrenta-o-cruzeiro-pela-segunda-rodada-do-campeonato-brasileiro/

No Beira-Rio, Inter enfrenta o Cruzeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

2025-04-06