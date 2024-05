Rio Grande do Sul Em uma semana, 21,4 mil pessoas deixam abrigos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Quantidade de indivíduos que estavam nas estruturas temporárias teve queda de 27,7% desde o dia 18; segundo governo do Estado, famílias estão retornando para suas casas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de pessoas em abrigos por causa das chuvas no Rio Grande do Sul teve uma queda de 27,7% em uma semana. Do dia 18 até este sábado (25), 21.411 indivíduos deixaram as estruturas temporárias de atendimento aos desalojados e desabrigados. Os dados são dos boletins diários da Defesa Civil.

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul explicou que o monitoramento diário dos abrigos é feito com base em informações repassadas pelos municípios. “Quando a água baixa, há um movimento natural de retorno das famílias para suas casas, como neste momento”, explicou a pasta.

Na manhã deste sábado, 55.791 pessoas ainda estavam nos abrigos espalhados pelo estado. Há uma semana, eram 77.202. O número máximo de pessoas albergadas foi atingido no dia 12 de maio: 81.170.

No primeiro boletim emitido pela Defesa Civil, no dia 1º de maio, 1.145 estavam em abrigos. De lá até o dia 12, o número subiu diariamente. Entre os dias 14 e 20, houve uma estabilização, até entrar em tendência de queda na última terça-feira (21).

Atualmente, o Estado tem 581.638 desalojados. Nem todos foram para os abrigos, já que há pessoas que foram para casas de amigos ou parentes.

Diferentemente do número de pessoas em abrigos, o total de desalojados ainda não apresenta tendência de queda. Na segunda-feira (20), por exemplo, 581.633 pessoas estavam desalojados – cinco a menos do que a quantidade atual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-uma-semana-214-mil-pessoas-deixam-abrigos-no-rio-grande-do-sul/

Em uma semana, 21,4 mil pessoas deixam abrigos no Rio Grande do Sul

2024-05-25