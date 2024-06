Rio Grande do Sul Deslizamentos de terra causam interdições na BR-116, em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

A chuva intensa deixou o solo na Serra encharcado, aumentando o risco de novos desmoronamentos na área. Foto: PRF/Divulgação A chuva intensa deixou o solo na Serra encharcado, aumentando o risco de novos desmoronamentos na área. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Neste domingo (16), em Caxias do Sul, a BR-116 sofreu interdições em decorrência de dois deslizamentos de terra. A chuva intensa deixou o solo na Serra encharcado, aumentando o risco de novos desmoronamentos na área.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um deslizamento no km 167 da rodovia, próximo à Vila Cristina, causou a interrupção total do tráfego em ambas as direções. Não há previsão de quando a via será liberada. Como medida de precaução, o trânsito está bloqueado do km 160, em Galópolis, até o km 170, em Vila Cristina.

Já entre Caxias do Sul e São Marcos, no km 127, a pista está parcialmente bloqueada. O trecho foi sinalizado com cones e permanecerá em meia pista até que a empresa responsável retire os detritos.

