Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

Pelo menos uma fachada de um supermercado e um posto de combustível ficaram destruídos. Foto: Brigada Militar

Uma forte tempestade atingiu o município de São Luiz Gonzaga, nas Missões, no Noroeste do Rio Grande do Sul na noite de sábado (15).

Com duração de apenas cinco minutos, o temporal de chuva, vento intenso e granizo derrubou postes, árvores, destelhou casas, causou danos e deixou a cidade sem luz. Pelo menos uma fachada de um supermercado e um posto de combustível ficaram destruídos.

Diversas vias estão bloqueadas. Os bairros Cohab, Mário e Joaquim Nascimento foram os mais atingidos. Houve danos na escola Técnica Cruzeiro do Sul. A estação oficial da cidade registrou vento de 70 km/h, mas os danos indicam que houve rajadas mais fortes em outros pontos.

A RGE já reestabeleceu a energia em grande parte da cidade. Segundo a Defesa Civil do Estado, uma pessoa se feriu enquanto tentava colocar lonas em sua residência.

Ainda conforme o órgão, ocorreu na região uma microexplosão, decorrente de uma intensa instabilidade associada a uma frente-fria estacionária, juntamente com o fluxo de umidade do norte do País.

De acordo com o levantamento da prefeitura, cerca de 1200 residências, quatro escolas, dois postos de saúde, o prédio da Secretaria municipal da Saúde, o Museu Arqueológico e diversos estabelecimentos comerciais foram destelhados por ventos fortes e queda de granizo.

Além da Defesa Civil estadual e municipal, atuam na cidade guarnições da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e equipes da administração municipal.

A microexplosão trata-se de um fenômeno que pode ocorrer quando existem tempestades intensas com muitas descargas elétricas, granizo e muita água na sua base.

Quando a nuvem não suporta mais a quantidade de água, ela “despeja” toda essa quantidade significativa de chuva em direção ao solo, fazendo com que ocorra muita precipitação em pouco tempo, geralmente sendo acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 150km/h.

De acordo com as informações fornecidas pela Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS), as condições meteorológicas indicam chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas, neste domingo (16) principalmente no Centro e Norte do Rio Grande do Sul.

