Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

As equipes voltam a se encontrar pela 68ª vez na história. Foto: Divulgação/ O Sul As equipes voltam a se encontrar pela 68ª vez na história. (Foto: Divulgação/ O Sul) Foto: Divulgação/ O Sul

Grêmio e Botafogo se enfrentam no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), neste domingo (16), a partir das 18h30min, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão. Acompanhe o duelo na Rádio Grenal.

No Espírito Santo, as equipes voltam a se encontrar pela 68ª vez na história. Impossibilitado de utilizar a Arena do Grêmio devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o Tricolor Gaúcho vai fazer de Cariacica a sua casa neste jogo.

Com duas partidas atrasadas, o Grêmio ocupa a 14ª colocação com 6 pontos, mesma pontuação do Fluminense, primeira equipe no Z-4. Os comandados de Renato Portaluppi perderam os três últimos compromissos na competição, contra Bahia, Bragantino e Flamengo. Já o Botafogo ocupa a 3ª posição na tabela, com 16 pontos conquistados, e quer retomar a ponta da tabela. No retrospecto, o Tricolor Gaúcho leva vantagem, com 29 vitórias contra 20 do Glorioso.

Ficha técnica

Possível escalação do Grêmio

Rafael Cabral; João Pedro, Rodrigo Ely, Geromel e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo), Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; JP Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Possível escalação do Botafogo

John; Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Junior Santos e Tiquinho Soares (Óscar Romero). Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem

Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG), Felipe Alan Costa de Oliveira (Fifa/MG), Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG) e Wagner Reway (Fifa/ES)

