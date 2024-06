Inter Fora de casa, Inter enfrenta o Vitória pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

Com 11 pontos, o Inter tem dois jogos a menos em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

O Inter tem uma boa oportunidade de subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro neste domingo (16), às 16h, quando enfrenta o Vitória, em Salvador (BA) pela nona rodada da competição. Acompanhe a partida na Rádio Grenal.

Com 11 pontos, o Inter tem dois jogos a menos em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Do outro lado está o Vitória, único time que ainda não venceu. O rubro-negro baiano amarga a lanterna, com apenas três pontos.

Eduardo Coudet não teve muito tempo para preparar o time depois do empate sem gols com o São Paulo, na última quinta-feira. Pelo menos duas mudanças serão feitas no time titular do Colorado.

Substituído logo aos três minutos com um incômodo na coxa direita, o meia Alan Patrick aumenta a lista de desfalques. O goleiro Rochet e os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia estão na Copa América, enquanto Maurício e Alario seguem no departamento médico. O zagueiro Mercado retorna de suspensão.

“Estou como Leônidas. Vou à guerra com os 300. Brigaremos e estaremos bem. Temos de sobreviver nesta fase mais difícil, em cima na tabela. Quando tivermos todos, será muito mais fácil”, comentou Coudet sobre os inúmeros desfalques.

Ainda sem ganhar no comando do Vitória – duas derrotas e dois empates -, Thiago Carpini vai apostar na manutenção do time que empatou com o Juventude, por 1 a 1, em Caxias do Sul (RS). Liberados pelo departamento médico, os atacantes Iury Castilho e Mateus Gonçalves ficam à disposição.

“O jogo em casa é outra ideia. Pode ser que a gente tenha um ou dois retornos do departamento médico, jogadores que estão na fase de transição. Então a gente pode ganhar opções para esse jogo que é diferente, que a gente tem que ter mais iniciativa, mas sem perder a postura defensiva”, alertou Carpini.

Ficha técnica

Provável escalação do Inter

Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Aránguiz, Wesley e Hyoran; Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Santos e Caio Vinícius; Matheuzinho, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem

Bruno Arleu de Araujo, Thiago Henrique Neto Correa Farinha, Thiago Rosa de Oliveira e Carlos Eduardo Nunes Braga.

