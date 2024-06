Esporte Holanda vence a Polônia de virada pela Eurocopa

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

A partida, realizada no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, país-sede da competição, foi equilibrada. Foto: Divulgação/UEFA Euro

De virada, graças a um gol do atacante Weghorst, a Holanda venceu a Polônia por 2 a 1 nesse domingo (16) no jogo de abertura do Grupo D da Eurocopa. A partida, realizada no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, país-sede da competição, foi equilibrada, com os poloneses, mesmo sem Lewandowski, machucado, fazendo 90 minutos consistentes.

Aliás, foi seu substituto Buksa, quem abriu o placar. Mas ainda no primeiro tempo, os holandeses empataram com Gakpo. Na etapa final, Weghorst que entrou aos 36, no seu primeiro toque na bola garantiu os três pontos. O Grupo D se completa com Áustria x França, que jogam nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília).

Na primeira etapa as seleções buscaram constantemente o ataque, embora a Holanda muito tivesse mais posse (68%) e finalizações (12 a 4). Só que os poloneses criaram ações ofensivas perigosas e saíram na frente aos 16. Zielinski cobrou escanteio pela esquerda e Buksa escorou para fazer 1 a 0.

Não demorou muito para a Holanda ameaçar. O capitão Van Dijk quase empatou. Mas, aos 29, veio o gol que deixou tudo igual. Após passe de Aké, Gakpo dominou, avançou e chutou da entrada da área. A bola desviou em Salamon e matou o goleiro Szczesny.

O segundo tempo iniciou com os poloneses mais intensos e pressionando a zaga holandesa nos primeiros 15 minutos. Porém, desperdiçaram com Kiwior a sua melhor chance: o goleiro Verbruggen espalmou. Vendo sua equipe acuada, Ronald Koeman resolveu mexer. Com as entradas de Wijnaldum e Malen, o time holandês voltou a ser dominante. Aos 36, com Frimpong e Weghorst, Koeman aumentou a pressão em busca dos três pontos. Frimpong, ala direito do Bayer Leverkusen, teve uma grande oportunidade aos 37. E, no minuto seguinte, Aké achou Weghorst na área. O atacante pegou de primeira e virou o placar.

A Polônia, no entanto, ainda tentou evitar a derrota no fim, mas viu o goleiro Verbruggen crescer. Ele fez uma defesa espetacular, aos 44, na tentativa de Swiderski, após linda jogada de Piotrowski, com direito à caneta. A Holanda, no entanto, conseguiu segurar o adversário e estreou na Eurocopa com o pé direito.

Ficha técnica

Escalação da Polônia

Szczesny; Bednarek, Salamon (Berenzyinski, 41/2ºT) e Kiwior; Frankowski, Romanczuk (Slisz, 10’/2ºT) , Szymanski (Moder, Intervalo), Zielinski (Piotrowski, 32’/2ºT) e Zalewski; Buksa e Urbanski (Swiderski, 10’/2ºT). Técnico: Michal Probierz.

Escalação da Holanda

Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk e Aké (Can de Ven, 42’/2ºT); Schouten,Veerman (Wijnaldum, 17’/2ºT), Xavi Simons (Malen, 17’/2ºT) e Rejinders; Memphis Depay (Weghorst, 36’/2ºT) e Gakpo (Frimpong, 36’/2ºT). Técnico: Ronald Koeman

Arbitragem

Artur Soares Dias (POR), Paulo Soares (POR), Pedro Ribeiro (POR) e Tiago Martins (POR)

