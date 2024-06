Porto Alegre Administradora do estacionamento do aeroporto de Porto Alegre diz que não indenizará clientes que tiveram carros atingidos pela inundação

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aeroporto Salgado Filho e arredores foram inundados após a cheia do Guaíba Foto: Maurício Tonetto/Secom Aeroporto Salgado Filho e arredores foram inundados após a cheia do Guaíba. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Estapar informou que não irá ressarcir os proprietários de veículos danificados pelas inundações que atingiram o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e outros estacionamentos administrados pela empresa nas proximidades, como o do Hotel Deville Prime.

Em nota divulgada nesta semana, a Estapar “lamentou profundamente a situação”, destacando que o evento climático foi de “magnitude sem precedentes e que seus efeitos não poderiam ser evitados ou impedidos”.

Segundo informações divulgadas pela CNN, a rede de estacionamentos afirmou que a legislação vigente não atribui responsabilidade à empresa pelos danos sofridos nos veículos devido a desastres naturais. A Estapar ressaltou que sua equipe jurídica está atuando junto ao time de atendimento ao cliente para esclarecer as questões legais e os desdobramentos do incidente.

A empresa também informou que não irá cobrar as tarifas de estacionamento dos veículos afetados pela cheia do Guaíba. A enchente iniciou no dia 3 de maio na Capital. Confira abaixo, na íntegra, a nota divulgada pela Estapar:

“A empresa lamenta profundamente a situação que acometeu o Rio Grande do Sul e as suas operações. Por se tratar de um evento de magnitude sem precedentes, cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir, esclarece que não poderá atender aos pedidos de ressarcimento por danos sofridos nos veículos. Reforça que, de acordo com a legislação brasileira vigente, não existe responsabilidade da companhia para o ocorrido. Destaca ainda que sua equipe jurídica atua juntamente com o time de atendimento ao cliente a fim de esclarecer as questões legais que envolvem o assunto e seus desdobramentos. A empresa segue à disposição dos usuários pelo telefone 08000105560, assim como pelos demais canais de atendimento, presentes no link: https://atendimento.estapar.com.br/hc/pt-br.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/estacionamentos/

Administradora do estacionamento do aeroporto de Porto Alegre diz que não indenizará clientes que tiveram carros atingidos pela inundação

2024-05-30