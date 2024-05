Inter Com treino técnico, equipe do Inter fecha semana de trabalhos na Pucrs

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A equipe do Inter retomou os treinos nesta última semana e realizou todas as atividades no Complexo Esportivo da Pucrs. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe do Inter retomou os treinos nesta última semana e realizou todas as atividades no Complexo Esportivo da Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, devido às enchentes que afetaram as instalações do clube. Na manhã desse sábado (18), o grupo finalizou os trabalhos na universidade.

O treinamento foi fechado, com a comissão tendo privacidade para orientar as atividades do dia. Eduardo Coudet comandou trabalhos técnicos de troca de passes, cruzamentos e finalizações e construção ofensiva. O treinador conta com praticamente todo grupo à disposição, apenas Wanderson e Lucca realizam exercícios a parte.

Este domingo (19) será de descanso para o elenco, que se reapresenta novamente nesta segunda-feira (20). Os próximos treinamentos do Colorado serão realizados no interior paulista, na cidade de Itu. No estado de São Paulo, o grupo contará com um Centro de Treinamento completo.

Na sexta-feira (17), o Inter realizou um treino solidário com a participação da torcida. O evento recebeu um público de 1.325 pessoas, que também precisaram entregar no mínimo 1kg de alimento não perecível para assistir à atividade. O saldo das doações totalizou 3 toneladas arrecadadas, as quais serão direcionadas para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Após o treinamento, os jogadores aplaudiram e agradeceram o carinho do torcedor, que lotou seu espaço na Pucrs e cantou não somente pela equipe, mas pelo Estado. O grupo foi até eles e tirou fotos e distribuiu autógrafos, deixando o dia especial para milhares de colorados e coloradas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/com-treino-tecnico-equipe-do-inter-fecha-semana-de-trabalhos-na-pucrs/

Com treino técnico, equipe do Inter fecha semana de trabalhos na Pucrs

2024-05-18