Expodireto Cotrijal Rede Pampa leva seus estúdios a Não-Me-Toque para megacobertura da Expodireto Cotrijal 2023

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











De 05 a 10 de março, veículos da Rede Pampa apresentam tudo o que acontece numa das maiores feiras do agro mundial. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expodireto Cotrijal chega a sua 23ª edição consolidada como uma das maiores feiras do agronegócio internacional e, mais uma vez, a Rede Pampa estará trazendo ao público gaúcho cada detalhe dos cinco dias de evento, de 6 a 10 de março, bem como do prestigiado Troféu Brasil Expodireto 2023, no dia 5 de março. A premiação abre a programação da feira, homenageando grandes nomes, empresas e entidades do setor que se destacaram no último ano, fazendo do Rio Grande do Sul cada vez mais uma potência mundial do segmento.

“A Rede Pampa se conecta diretamente com a temática da Expodireto 2023, sempre buscando aproximar o público e o produtor do conhecimento, da informação e da tecnologia, dos órgãos de pesquisa e empresas gaúchas, das oportunidades de negócios e de importantes debates ligados ao meio rural”, afirma Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa. Com ampla e intensa cobertura multimídia, o grupo gaúcho conecta seus veículos de rádio, TV e internet diretamente ao centro da feira, com uma redação inteira montada no Parque de Exposições e ampla equipe de profissionais, trazendo o melhor conteúdo informativo, direto de Não-Me-Toque.

Abrindo a semana de Expodireto, no domingo (5), o tradicional e aclamado Troféu Brasil Expodireto vai destacar as maiores personalidades do segmento em 2022, e a TV Pampa faz extensa cobertura da premiação, em Carazinho, trazendo exibição do evento na íntegra, dia 12 de março, e reportagens e entrevistas exclusivas no Jornal da Pampa e nas redes sociais. A Rádio Liberdade também marcará presença, transmitindo o Troféu ao vivo, a partir das 19h30. Sempre reportando e informando a sociedade gaúcha, o Jornal O Sul apresenta o Caderno Especial do Troféu Brasil Expodireto em sua edição do dia 10 de março.

De 6 a 10 de março, tudo que acontece na megafeira de Não-Me-Toque pode ser conferido na tela da TV Pampa, através de boletins diários durante a programação, edições especiais do programa Pampa Debates, às 17h45, e matérias exclusivas do Jornal da Pampa, às 18h45. A Rádio Liberdade também apresenta programação diária direto de seu estúdio montado na Expodireto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h. Além disso, de 1º a 11 de março, o Jornal O Sul abre uma editoria temática da feira no portal OSul.com.br, trazendo matérias exclusivas diariamente, com sua equipe de reportagem e redação presentes na cobertura completa das palestras, exposições e ações do evento.

E para encerrar com chave de ouro, a Rede Pampa atravessa as barreiras da mídia convencional e se posiciona de forma atuante dentro da Expodireto, promovendo o “Fórum Gaúcho – Desenvolvimento Econômico”, dia 9 de março, às 14h30, que reunirá grandes players do agronegócio nacional e autoridades para discutir o futuro do segmento no Rio Grande do Sul. Tudo com transmissão completa nos veículos de rádio, TV e internet da Rede Pampa, além de cobertura em tempo real das redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/rede-pampa-leva-seus-estudios-a-nao-me-toque-para-megacobertura-da-expodireto-cotrijal-2023/

Rede Pampa leva seus estúdios a Não-Me-Toque para megacobertura da Expodireto Cotrijal 2023