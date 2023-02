Expodireto Cotrijal Feira receberá delegações dos cinco continentes

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pitches, palestras e painéis serão realizados dentro do Pavilhão Internacional, que será o ponto de encontro das delegações estrangeiras. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expodireto Cotrijal consolida-se como a feira mais internacionalizada do agronegócio brasileiro, pois atrai, todos os anos, maior quantidade de visitantes estrangeiros. O evento recebe importadores, traders, jornalistas, formadores de opinião, autoridades e diplomatas estrangeiros residentes no Brasil e também vindos diretamente do exterior.

Em 2023, a Área Internacional manterá a realização de seus eventos de forma híbrida, ou seja, tanto presencial quanto remota, através das mídias e redes sociais, com transmissões on-line das atividades. Dessa forma, em 2022, foi possível alcançar os cinco continentes.

A expectativa para este ano é receber delegações de mais de 60 países. Dentre os confirmados, a maior delegação deve ser de Gana, com várias empresas vindo diretamente do continente africano. Um dos países com melhor infraestrutura e desenvolvimento na África Ocidental, Gana tem sua economia baseada na construção e exportação de automóveis e navios, hidrocarbonetos e minerais industriais, além das telecomunicações. Além disso, é estável politicamente, ocupando o primeiro lugar no Índice de Paz Global entre as nações africanas.

Também estarão presentes representantes dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, China, Nigéria, Irã, Iraque, França, Canadá, Alemanha, Venezuela, Índia, Austrália, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Panamá, Estados Unidos, Itália, Burkina Faso, Guiné Conacri, Jordânia, Síria, dentre outros países.

Como expositoras, estão confirmadas as empresas alemãs Schumacher Industrial, PlanET Biogas, Petkus, DLG – Agritechnica, Neudorff e Brasuma; e a italiana ROJ. Nesta edição, a Área Internacional ainda contará com a participação e o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec), sob a liderança do secretário Ernani Polo.

Pitch de investimento

Outra novidade é a realização de pitches de investimento e de negócios, em que os municípios e empresas, gaúchas e brasileiras, apresentarão seus produtos, serviços e projetos, buscando a realização de parcerias, joint-venture, acordos tecnológicos e comerciais, com os empresários e investidores estrangeiros.

“É um formato repaginado das antigas rodadas de negócios, com muito mais dinamicidade e alcance, pois sendo os pitches realizados tanto presencialmente quanto virtualmente, teremos uma amplitude muito maior nos contatos”, explica o coordenador da Área Internacional, Matheus Prato da Silva.

Os pitches, palestras e painéis serão realizados dentro do Pavilhão Internacional, que será o ponto de encontro das delegações estrangeiras e também para a recepção de produtores rurais, expositores, autoridades e visitantes em geral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/feira-recebera-delegacoes-dos-cinco-continentes/

Feira receberá delegações dos cinco continentes