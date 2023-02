Acontece Dia de Campo da Cotrijal bate recorde de público em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mais de 700 produtores conferiram temas como tecnologia de aplicação, manejo de pragas e fertilidade do solo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tradicional evento realizado pela Cotrijal, o Dia de Campo apresentou, nesta terça-feira (14), diversas novidades para os participantes que estiveram na Área Experimental, ao lado da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS), em Não-Me-Toque.

Ao todo, mais de 700 produtores da área de atuação da cooperativa foram divididos em grupos, onde conferiram temas como: cultivares, tecnologia de aplicação, manejo de pragas e doenças, inoculantes e fertilidade do solo.

Para o engenheiro agrônomo Alexandre Nowicki, coordenador técnico do Departamento Técnico da Cotrijal, o número expressivo de associados demonstra o interesse na busca por informação e inovação. “Os produtores tiveram a possibilidade de visualizar o ensaio de cultivares, além de conhecer o que há de inovação no campo de tecnologia de aplicação, manejo de pragas e doenças na cultura da soja, além de temas importantes para que eles obtenham maior rentabilidade”, disse.

Conforme o gerente de Produção Vegetal da Cotrijal, Alexandre Doneda, os produtores receberam informações de qualidade, com foco na geração de resultados no campo. “Trabalhamos na nossa estação um ponto importante para incrementar a produtividade, que é a correção do solo com base na utilização de calcário, método antigo, mas que precisamos trabalhar com mais intensidade na propriedade”, salienta.

O produtor Adriano Stürmer, de Invernadinha, interior de Não-Me-Toque, participou do Dia de Campo da Cotrijal acompanhado do filho Vinícius e da esposa Margarete, onde destacou que a presença da família serviu para que nenhuma informação passasse despercebida. “A família presente reforça o fato de trabalharmos unidos. Quando chegarmos em casa e debatermos o que vimos, vamos juntar todas as informações recebidas para que possamos definir onde e como aplicar esses conteúdos para melhorarmos a rentabilidade da nossa propriedade”, enfatiza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/dia-de-campo-da-cotrijal-bate-recorde-de-publico-em-nao-me-toque/

Dia de Campo da Cotrijal bate recorde de público em Não-Me-Toque