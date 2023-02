Acontece Sicoob Credicapital realiza reunião preparatória para cooperados em Cascavel

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Associados das regionais Centro-Oeste e Cascavel se reuniram para a prestação de contas da cooperativa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sicoob Credicapital realizou uma reunião preparatória para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) no centro de eventos da Coopavel, em Cascavel, no último sábado (11). Na ocasião, mil cooperados participaram da prestação de contas da cooperativa em relação ao ano passado.

Em 2022, R$13,7 milhões de juros ao capital social retornaram para os mais de 56 mil associados das 42 agências do Sicoob, um aumento de 286% comparado ao ano anterior. Os ativos totais alcançaram R$ 1,6 milhão, as operações de crédito totalizaram mais de R$ 1 milhão e os recursos administrados chegaram a cerca de R$ 1,3 milhão.

No encontro, foram apresentados os números das agências da regional Centro-Oeste, que fechou 2022 com 16.951 cooperados, quase R$ 350 mil em recursos administrados e R$ 417 mil em operações de crédito. Na regional de Cascavel, os 25.624 cooperados somaram cerca de R$ 790 mil em recursos administrados e quase R$ 450 mil em operações de crédito.

O diretor-presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada, que representa a instituição em nível nacional, participou do evento e falou sobre o momento do cooperativismo no Brasil e no mundo. Ele também destacou como a cooperativa está ganhando reconhecimento e evidência no Brasil.

“O nosso sucesso se dá pela vontade e posicionamento de resolver problemas reais da comunidade. Desde setembro, nós somos reconhecidos como a maior em agências físicas do país, passando o Banco do Brasil. Enquanto outras instituições fecham as agências, nós abrimos, porque cada vez mais atendemos as necessidades de cada território que levamos a marca Sicoob”, ressalta Almada.

A participação do cooperativismo na sociedade também foi lembrada pelo presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicapital, Guido Bresolin Júnior. Segundo ele, no encontro, os cooperados acompanharam todo o trabalho que está sendo realizado.

“A reunião preparatória que realizamos foi um sucesso. Recebemos o diretor-presidente do sistema Sicoob, que falou sobre a atuação nacional e como o Sicoob Credicapital também faz parte desse movimento com o crescimento expressivo que teve em 2022 na região Oeste e Centro-Oeste do Paraná”, afirma.

Na pauta foram abordados ainda assuntos como a composição dos conselhos e diretoria, as ações do Instituto Sicoob, por meio da Unidade de Desenvolvimento Cooperativo, os desafios para 2023, a campanha “Vem Comigo pro Sicoob” e como o propósito do Sicoob é colocado em prática.

Para Vinicius de Almeida, diretor-executivo da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), o Sicoob Credicapital está cada vez mais com o olhar voltado para a prosperidade dos cooperados. “Além da confraternização com minha família e amigos, fico muito feliz em presenciarmos esse momento tão importante de prestação de contas que, além de mostrar os dividendos, mostra para onde vão os investimentos do Sicoob Credicapital, que avança na parte social e econômica, sendo uma cooperativa séria que trabalha para que todos os cooperados tenham cada vez mais oportunidades de conhecimento e crescimento financeiro”, relata.

