Rio Grande do Sul Comissão que trata das enchentes no Rio Grande do Sul estudará sistemas de alertas e de protocolos de resgate

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

O intuito é ampliar a análise dos danos das enchentes como um todo, tratando não apenas de medidas de prevenção, mas também da aplicação de sistemas de alertas Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira (08), um requerimento que inclui nos trabalhos da comissão dados sobre as catástrofes ocorridas no estado do Rio Grande do Sul em 2024.

O intuito é ampliar a análise dos danos das enchentes como um todo, tratando não apenas de medidas de prevenção, mas também da aplicação de sistemas de alertas e de protocolos de salvamento e resgate mais eficientes.

“Peço apoio para trabalhar na prevenção, criação de alertas e em futuras ocorrências, que infelizmente certamente ocorrerão, mas que não podem ser tão danosas como esta”, disse o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), presidente da Comissão Externa sobre danos causados pelas enchentes. O grupo foi criado no ano passado, para acompanhar a ocorrência de desastres naturais no estado gaúcho.

Além disso, foi sugerida autorização de orçamento para cobrir despesas associadas às atividades dos membros da Comissão Externa para atividades relacionadas à ajuda ao estado, especialmente o deslocamento.

2024-05-09