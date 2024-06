Inter Com foco no retorno ao Brasileirão Feminino, Inter conclui semana de trabalhos

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Gurias Coloradas enfrentam o Atlético-MG no dia 9 de junho, às 17h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre Foto: Juliana Zanatta/Internacional Gurias Coloradas enfrentam o Atlético-MG no dia 9 de junho, às 17h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (Foto: Juliana Zanatta/Internacional) Foto: Juliana Zanatta/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter segue a preparação para a retomada dos jogos no Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe de Jorge Barcellos concluiu, na sexta-feira (31), mais uma importante semana de trabalhos com foco na partida contra o Atlético-MG, marcada para o dia 9 de junho, às 17h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre

Na última terça-feira (28), as Gurias Coloradas iniciaram as atividades com exercícios de dinâmicas de passe. Em seguida, a equipe focou em ajustes táticos em um confronto completo de 11 contra 11, progredindo as estratégias e posicionamentos.

Na primeira parte dos trabalhos de quarta-feira (29), o plantel iniciou a rotina de treinos com exercícios de ativação, complementando com trabalhos de finalização. Na segunda parte do treinamento, a ênfase foi na transição ofensiva, com exercícios específicos de cruzamento e finalização, aperfeiçoando a eficácia no ataque.

Já no feriado de quinta (30), o treino começou com ativação física, seguido por dinâmicas de passe e acelerações. A segunda parte se concentrou novamente no ajuste tático, com um jogo de ataque contra defesa em campo reduzido de 8×8, trabalhando a organização defensiva e contra-ataque, assim como a precisão em bolas paradas.

Além das atividades coletivas, as goleiras coloradas dedicaram a semana para trabalhos de potência, velocidade, posicionamento e exercícios de saída de gol em bola aérea.

Na sexta-feira (31), o plantel foi a campo para realizar o último dia de treinamento da semana. A equipe realizou um jogo coletivo, com o objetivo de por em prática o que foi trabalhado ao longo de toda a semana.

O grupo dedicará o fim de semana ao descanso físico, retornando aos trabalhos na próxima segunda-feira (3).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/com-foco-no-retorno-ao-brasileirao-feminino-inter-conclui-semana-de-trabalhos/

Com foco no retorno ao Brasileirão Feminino, Inter conclui semana de trabalhos

2024-06-01