Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Tricolor enfrenta o Flamengo no dia 7 de junho, às 21h30min, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro Foto: Bárbara Assmann/Grêmio Tricolor enfrenta o Flamengo no dia 7 de junho, às 21h30min, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (Foto: Bárbara Assmann/Grêmio) Foto: Bárbara Assmann/Grêmio

A manhã da última sexta-feira (31) foi de novidades para a equipe feminina do Grêmio. Jogadoras e comissão técnica iniciaram os treinamentos no Parque Esportivo da PUCRS, assim como a concentração no Hotel do Grêmio, o Park Plaza 1903, na bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A programação foi desenvolvida para a retomada das Gurias Gremistas no Campeonato Brasileiro Feminino, em partida contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, dia 7 de junho, às 21h30min, no estádio Luso Brasileiro.

Serão cinco dias de trabalhos no campo da PUCRS. Na sexta-feira (31), as atletas iniciaram a manhã na academia, com trabalhos de força e mobilidade. Na sequência, foram ao gramado para a parte técnica. Foram realizadas troca de passes, posse de bola e atividades ofensivas e defensivas.

Durante esta semana, a goleira Lorena, a lateral Nairelis e a meia Dayana Rodríguez desfalcam a equipe nos treinamentos. As atletas se apresentaram às seleções brasileira e venezuelana, respectivamente, para amistosos visando as Olimpíadas de Paris 2024.

Neste sábado (1), o treino ocorreu durante o período da manhã. No domingo (2), as Gurias Gremistas farão um treino aberto, com presença da imprensa e torcida, a partir das 9h30min. O acesso será exclusivamente pelo portão 11, na Rua Profº Cristiano Fischer.

