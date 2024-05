Política Ministério das Comunicações anuncia que fundo irá financiar recuperação da rede de telecomunicações no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações oferecerá recursos para empréstimos do BNDES a juros abaixo do mercado para reconstruir a infraestrutura da região Foto: Kayo Souza/MCom Foto: Kayo Souza/MCom

O presidente da Internet Sul (Associação de Provedores de Serviços e Informações), Fábio Badra se reuniu nesta quinta-feira (9), em Porto Alegre, com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para garantir o apoio do governo federal para o restabelecimento da infraestrutura de telecomunicações no Rio Grande do Sul, que foi seriamente afetada pelas fortes chuvas que atingem o Estado.

A ajuda será disponibilizada por meio do Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), que junto com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), irá financiar a recuperação da infraestrutura das redes afetadas no Estado gaúcho.

Esses recursos serão operacionalizados por meio do BNDES, com juros abaixo do mercado. O Fust é destinado para iniciativas voltadas para a universalização da conectividade e atualmente há cerca de R$ 2 bilhões dele à disposição de novos projetos no banco de fomento.

“Vamos criar esse mecanismo para estender a mão amiga do Governo Federal, para que todas as empresas do setor sejam reerguidas e mantenham os empregos e os serviços à população, que são essenciais na vida das pessoas”, disse Juscelino, ao lado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta; do presidente da Telebras, Fred Siqueira; e secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros.

“Ontem no Ministério das Comunicações, nós fizemos um anúncio importante dos primeiros contratos do Fust. É um marco histórico. Nós também já anunciamos que o Conselho Gestor do Fust, que é coordenado pelo Ministério das Comunicações, aprovou que vai priorizar o acesso a esses recursos para projetos de recuperação dessas empresas de redes do Rio Grande do Sul”, complementou.

Segundo o ministro, o principal desafio no momento é a falta de energia elétrica para que as operadoras de banda larga funcionem. A Internet Sul reúne mais de 1 mil provedores no estado e todos eles estão muito sensibilizados com a situação.

“Há provedores que tinham 1 mil clientes e atendiam pequenas regiões, e que simplesmente perderam tudo. Tinham 50 empregados, isso significa que 50 famílias que dependiam deles. A empresa foi toda perdida e hoje estamos ao lado dessas pequenas, médias e até das grandes empresas para se reestabeleceram”, enfatizou Juscelino.

Ações para o RS

A força-tarefa do Ministério das Comunicações, Anatel e operadoras conseguiu reduzir de 12 para cinco cidades no Estado sem serviços de telecomunicações: Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Pouso Novo e Progresso.

Além disso, as operadoras de telefonia móvel vão manter o sinal dos clientes inadimplentes no Rio Grande do Sul. Isso permite que os usuários da região utilizem a rede, mesmo que tenham plano pré-pago e estejam sem créditos.

O Ministério das Comunicações disponibilizou 34 antenas de emergência da Telebras para apoiar as equipes de resgate, centros de Comando de Crise, hospitais de campanha e abrigos com internet de banda larga nas regiões atingidas pelas enchentes.

A rede de agências dos Correios nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul (no RS, apenas algumas cidades) e no Distrito Federal está disponível para doações para o Rio Grande do Sul. São aceitos itens como água (prioritário), alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet. A ação começou na segunda-feira (6) e já arrecadou 600 toneladas.

Além disso, a estatal vai transportar gratuitamente mais de 50 toneladas de roupas e calçados apreendidos pela Receita Federal para a Defesa Civil gaúcha.

