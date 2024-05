Política Presidente do Supremo diz que “ficou impressionado” com a situação trágica do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Ministro visitou a região nesta quarta-feira (15); segundo ele, o Judiciário já liberou R$ 130 milhões em ajuda ao Estado Foto: Carlos Moura/SCO/STF (Foto: Carlos Moura/SCO/STF) Foto: Carlos Moura/SCO/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luis Roberto Barroso, disse que “ficou impressionado” com o que viu no Rio Grande do Sul. O ministro visitou a região, na quarta-feira (15), ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para acompanhar o trabalho de socorro ao estado por conta das enchentes.

“É trágico”, completou. As declarações foram dadas durante evento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), nesta quinta-feira (16), em Brasília. Barroso listou as iniciativas adotadas pelo CNJ para atenuar a crise. Entre elas, a suspensão de prazo (até 31 de maio) dos processos judiciais que envolvam o Rio Grande do Sul.

“Foi aprovado ainda uma recomendação para liberação de verbas pecuniárias. Já foram R$ 130 milhões em ajuda”, afirmou. O ministro contou também que o Conselho formou um comitê de monitoramento com três juízes do RS para saber como o Judiciário pode ajudar o Estado.

“Há condições de ajudarmos mais, em se tratando de apoio financeiro. Primeiro vamos avaliar o emprego dos repasses feitos e depois estudaremos novas formas de ajuda”, finalizou.

2024-05-16