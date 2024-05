Inter Presidente do Inter diz que o clube não vai sair do Rio Grande do Sul: “Não vamos abandonar o nosso povo”

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dirigente colorado reforçou que a prioridade dos times agora é auxiliar a população gaúcha que vem sofrendo com as inundações Foto: Reprodução Dirigente colorado reforçou que a prioridade dos times agora é auxiliar a população gaúcha que vem sofrendo com as inundações (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul por conta das enchentes que assolam mais de 400 municípios resultou no adiamento em 20 dias de jogos dos times gaúchos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A medida foi considerada emergencial pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, mas afirmou que “não é tempo suficiente” para pensar em futebol. O dirigente colorado afirmou, ainda, que o clube não irá sair do Estado, após receber propostas para treinar e jogar em outras cidades do Brasil.

Barcellos agradeceu a oferta de outros clubes como Athletico-PR, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, mas ressaltou que o Inter não vai “abandonar” o povo gaúcho.

“Queria deixar uma mensagem muito importante. Em torno dessa informação, de que os clubes estão dispondo as suas estruturas, a gente agradece. Mas a gente quer deixar muito claro isso. Nós não vamos abandonar o nosso povo nesse momento. Nós não vamos sair do Rio Grande do Sul e deixar as pessoas aqui sofrendo. Isso é fundamental nesse momento. Fica essa mensagem de agradecimento a todos, mas um pedido de compreensão para que a gente possa achar uma solução que pense nas milhões de pessoas que foram atingidas por essa tragédia”, declarou nesta quarta-feira (08).

“Nós não vamos abandonar o nosso povo nesse momento. Nós não vamos sair do Rio Grande do Sul e deixar as pessoas aqui sofrendo”, completou.

O dirigente ressaltou que tem conversado com os presidentes de Juventude e Grêmio e que os três clubes representam um estado importante do Brasil. Por isso, a questão deve ser vista como “unitária”, nas palavras de Barcellos. Ele também agradeceu as manifestações e solidariedade de outros clubes com o Rio Grande do Sul, mas reiterou que o futebol, nesse momento, está em segundo plano.

“Supondo que fôssemos totalmente insensíveis à situação e preocupados com o negócio futebol. Seria possível vir jogar em algum campo que temos aqui? Viajar até Florianópolis e 13 horas de ônibus, porque as entradas da cidade não existem, depois tomarem a água que os outros não têm para tomar? Não tomarem banho, voltarem de ônibus e mais um avião. Todos iriam concordar? […] Esse é o exercício mínimo de empatia que esperamos que seja feito”, disparou Barcellos.

Atualmente, o Inter está com as atividades suspensas nos times masculino e feminino e nas categorias de base até segunda-feira (13).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/presidente-do-inter-diz-que-o-clube-nao-vai-sair-do-rio-grande-do-sul-nao-vamos-abandonar-o-nosso-povo/

Presidente do Inter diz que o clube não vai sair do Rio Grande do Sul: “Não vamos abandonar o nosso povo”

2024-05-09