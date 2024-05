Rio Grande do Sul Congresso aprova alteração no Orçamento para agilizar envio de recursos ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Rio Grande do Sul está em calamidade e já contabiliza mais de 100 mortes por causa das chuvas e enchentes que têm assolado o Estado Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Congresso Nacional aprovou, em sessão nesta quinta-feira (09), mudanças na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024 para facilitar o envio de recursos ao Rio Grande do Sul, em meio às enchentes que já deixaram mais de 100 mortos no Estado.

O PLN (projeto de lei do Congresso Nacional) aprovado permite que o governo federal priorize a execução das emendas individuais na modalidade de transferências especiais, conhecidas como emendas Pix, que forem destinadas a municípios em situação de calamidade.

Antes de passar pela análise do plenário do Congresso, o texto foi analisado e aprovado pela CMO (Comissão Mista de Orçamento) na quarta-feira (08). Com a alteração na LDO, o governo poderá enviar recursos diretamente para as prefeituras atingidas pela situação de calamidade, sem a necessidade de convênios.

Essa alteração foi apresentada ao Congresso pelos 13 deputados da bancada do Rio Grande do Sul. A intenção é ajudar na liberação de recursos às vítimas da tragédia que afetam o estado.

Nesta quinta-feira, o Parlamento também aprovou outro projeto de alteração à LDO de 2024, para facilitar a destinação de emendas para ações de proteção e defesa civil no Rio Grande do Sul.

O texto autoriza abertura de crédito suplementar para esse tipo de ação. Para que as verbas sejam enviadas, os parlamentares também poderão indicar o remanejamento para o Rio Grande do Sul. Alguns parlamentares já sinalizaram que destinarão os recursos para ajudar o estado.

Situação no RS

Segundo boletim mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, subiu para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. Há 136 desaparecidos e 374 feridos. Dos 497 municípios do Estado, 428 foram atingidos pelas fortes chuvas. Ao todo, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas.

