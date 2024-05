Grêmio Em vídeo, técnico do Grêmio reforça pedido de ajuda ao Rio Grande do Sul: “A tristeza de vocês é a minha”

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Renato postou vídeo ao lado da filha e explicou sobre a sua saída de Porto Alegre Foto: Reprodução Renato postou vídeo ao lado da filha, Carol, e explicou sobre sua saída de Porto Alegre (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, postou um vídeo acompanhado da filha, Carol Portaluppi, para pedir mais ajuda aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O ídolo gremista também explicou a razão para ter deixado Porto Alegre após ser resgatado no hotel onde mora e seguiu orientação das autoridades.

Após conversa com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, Renato deixou a capital na última segunda-feira (06). O treinador foi resgatado do hotel Deville, onde estava ilhado pela enchente, e depois foi para o hotel Hilton. Como a região da hospedagem ficou sem água, Renato decidiu ir para o Rio de Janeiro.

“Antes de mais nada meu abraço apertado, pode ter certeza que a tristeza de vocês é a minha tristeza também. Fiquei ilhado no hotel, fui resgatado como todo mundo viu, fui para outro hotel, infelizmente faltou água. As autoridades pediram para as pessoas saírem da cidade, foi o que fiz, vim para o Rio”, disse o técnico gremista em vídeo postado nas redes sociais.

“Estando no Rio Grande do Sul ou aqui, o importante é ajudar as pessoas que estão necessitando. Estou com a minha filha, vinha dormindo mal inclusive, tem procurado ajudar as pessoas, acabamos de ajudar crianças, idosos, animais. Quem fizer a sua parte, mesmo que o mínimo possível, vamos diminuir o sofrimento do povo gaúcho”, completou.

A filha do técnico tem sido ativa na divulgação de informações sobre os resgates no Estado e também está angariando doações para os atingidos pelas chuvas e para as equipes que trabalham nos salvamentos.

“Gente, tudo que puder doar, um real, literalmente ajuda a salvar vidas. Ajuda, compartilha, isso tudo faz a diferença”, reforçou Carol Portaluppi.

Assista ao vídeo: https://www.osul.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Snapinsta.app_video_318826658_971581921024990_861361642914994642_n.mp4

