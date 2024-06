Esporte Na retomada do Brasileirão, Grêmio perde por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino

2 de junho de 2024

Válida pela sétima rodada, a partida foi disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). (Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu de 2 a 0 para o Bragantino na tarde de sábado (1°). Válida pela sétima rodada, a partida foi disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O próximo desafio do Tricolor pelo Brasileirão é no dia 13, contra o Flamengo. Antes, os gaúchos têm um duelo decisivo pela Libertadores, nesta terça (4), contra o Huachipato, no Chile.

Com o pensamento no duelo contra a equipe chilena, que vale a classificação para a próxima fase do torneio continental, e visando dar ritmo de jogo ao elenco, Renato Portaluppi colocou em campo uma equipe alternativa. Do time titular, apenas o volante paraguaio Villasanti, que desfalcará o Grêmio nas próximas partidas em virtude da Copa América, foi escalado entre os 11 iniciais.

O Bragantino saiu na frente logo aos dois minutos de partida. Matheus Fernandes recebeu na entrada da área e tocou para Eric Ramires. O camisa 7 recebeu de costas para a zaga, conseguiu fazer o giro e bater no ângulo sem chances para Rafael Cabral.

O Grêmio, com time reserva, demorou para se encontrar em campo, enquanto os visitantes tentavam controlar o jogo com a posse de bola. A única chance do Tricolor na primeira etapa foi com Fábio. O lateral completou jogada na área de cabeça e acertou o travessão. O segundo tempo começou mais travado, sem nenhuma chance clara de gol. O panorama mudou aos 11 minutos quando Mosquera tentou levantar na área e a bola bateu no braço do lateral Fábio.

Os gremistas pediram revisão da arbitragem de vídeo, o que não ocorreu. Luan Cândido cobrou a penalidade e fez o 2 a 0.

Com dois gols de desvantagem, Renato colocou Cristaldo e Soteldo para tentar melhorar o time em campo. A equipe reagiu e passou a ocupar mais o campo de ataque, mas sem conseguir criar chances claras de gol. O Tricolor ainda teve uma chance com Cristaldo, mas o argentino finalizou para fora. Vitinho, do Bragantino, respondeu com boa jogada individual e finalização no travessão.

O Bragantino chegou aos 12 pontos com a vitória e ocupa a terceira colocação. O próximo jogo do Bragantino ocorre apenas na outra semana. No dia 11, a equipe recebe o Atlético no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

– Grêmio: Rafael Cabral; Fábio, Gustavo Martins, Natã, Mayk (Zé Guilherme); Carballo (Dodi), Villasanti, Edenílson (Soteldo) e Du Queiroz (Cristaldo); JP Galvão (Everton Galdino) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

– Bragantino: Cleiton; Jadsom Silva (Eduardo Santos), Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Nathan Mendes); Matheus Fernandes (Raul), Lucas Evangelista (Gustavinho), Eric Ramires; Henry Mosquera, Thiago Borbas e Helinho (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

– Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), Thiaggo Americano Labes (SC), Henrique Neu Ribeiro (SC) e Paulo Renato Silva Coelho (RJ).

