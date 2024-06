Porto Alegre Reparo emergencial no dique do bairro Sarandi, em Porto Alegre, é concluído

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Foram demolidas 37 casas que haviam sido construídas irregularmente em cima do dique Foto: Alex Rocha/PMPA Foram demolidas 37 casas que haviam sido construídas irregularmente em cima do dique. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concluíram no fim de semana os serviços de recomposição de três pontos do dique do bairro Sarandi, em trecho da Vila Nova Brasília, na Zona Norte de Porto Alegre. A estrutura havia rompido com as fortes chuvas, inundando a região.

Os trabalhos começaram na última terça-feira (28). Foram colocadas pedras de rachão para impedir que a água do arroio Passo das Pedras, popularmente conhecido como arroio Sarandi, extravase pela estrutura do dique, que é de argila e tem a finalidade de fazer a proteção da região contra as cheias do rio Gravataí.

Trinta e sete casas que estavam desabitadas em razão da enchente e haviam sido construídas irregularmente em cima do dique tiveram de ser demolidas para a realização dos trabalhos.

Na quarta-feira (29), a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Simone Somensi, se reuniu com as famílias residentes nesses imóveis e anunciou o pagamento de R$ 127 mil para cada uma adquirir nova residência. Atualmente, as famílias seguem em abrigos ou nas casas de familiares e amigos.

