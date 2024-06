Rio Grande do Sul Contagem dos prazos processuais na Justiça Estadual gaúcha é retomada

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Os prazos estavam suspensos devido às enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul Foto: Banco de Imagens/TJRS Os prazos estavam suspensos devido às enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. (Foto: Banco de Imagens/TJRS) Foto: Banco de Imagens/TJRS

O TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) informou que a contagem dos prazos processuais em ações que tramitam no 1º e no 2° graus da Justiça Estadual foi retomada nesta segunda-feira (3). Os prazos estavam suspensos devido às enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

Casos excepcionais de dificuldade desse restabelecimento imediato podem ocorrer em determinadas comarcas. Ainda que haja a normalização dos prazos, não poderão ser realizadas audiências presenciais neste mês nas comarcas em estado de calamidade, indicadas no Decreto Estadual nº 57.626/24. Somente virtuais em situações de urgência.

No âmbito do 1º grau de jurisdição, para evitar que as movimentações represadas sobrecarreguem unidades e partes, haverá uma distribuição equânime e gradual dos processos em 30 dias úteis a partir desta terça-feira (4).

Nos meses de junho e julho, a pauta das sessões das Turmas Recursais ficará limitada à média de processos das três últimas sessões ordinárias de cada uma delas. Neste mês, cada Turma Recursal pode realizar apenas uma sessão na modalidade virtual e uma telepresencial, vedada a sessão presencial.

Em relação ao 2º grau, no período de junho a agosto as comunicações processuais serão realizadas gradualmente, observadas as prioridades decorrentes de lei e, sempre que possível, a cronologia do ingresso do processo na situação processual. Será necessário observar os percentuais de 50% no mês de junho, 65% em julho e 80% em agosto, relativamente à média histórica de comunicações processuais de cada Secretaria de Câmara Julgadora e do Departamento de Recursos aos Tribunais Superiores.

Os representantes das entidades e os procuradores das partes poderão se dar por intimados das decisões ainda não publicadas e solicitar a retirada de processos da pauta de julgamento com fundamento em decreto de calamidade pública vigente no município de sua residência.

2024-06-03