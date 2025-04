Notícias Medalha Heróis do Rio Grande reconhece a bravura dos voluntários nas enchentes de 2024

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Distinção foi entregue a voluntários nas enchentes de 2024. (Foto: Reprodução/IG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em cerimônia realizada no Memorial do Legislativo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foram entregues mais dez Medalhas Heróis do Rio Grande. A honraria instituída pela Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil, presidida pelo deputado estadual Capitão Martim, em parceria com o deputado federal Luciano Zucco, presta homenagem a voluntários que se destacaram durante as enchentes de maio de 2024.

A escolha dos agraciados foi feita por meio de votação popular, com mais de 30 mil indicações recebidas através de um site criado especialmente para este fim. A iniciativa tem como objetivo dar nome, rosto e reconhecimento público a cidadãos que, em meio ao caos, arriscaram suas vidas para salvar outras, proteger famílias e reconstruir comunidades.

“Ninguém vai ficar de fora. Serão feitas tantas medalhas quanto forem necessárias”, afirmou Capitão Martim durante a solenidade. “Nosso compromisso é com a memória, a gratidão e a justiça — transformando anônimos em conhecidos e os gestos de amor ao próximo em símbolos oficiais de honra do nosso Estado.”

Homenageados

· Daniel Kruger – Natural de Tramandaí, empresário e pai de família, Daniel organizou uma força-tarefa com mais de 10 embarcações para atuar em resgates em Canoas. Além disso, liderou campanhas de arrecadação e apoio aos desabrigados no litoral gaúcho.

· Daniela Katerin Quadro Fortunato – Advogada e empresária, fundou o Abrigo Enjoy em Porto Alegre ao lado de seu companheiro Alessandro. Acolheram mais de 300 pessoas e coordenaram uma grande rede de doações e apoio internacional, dando origem ao projeto Enjoy Solidário.

· Fábio Lorensi – Empresário do ramo de marketing, transformou seu escritório em abrigo e partiu para o resgate com um caiaque. Atuou também na logística e arrecadação de colchões e insumos para centenas de famílias em Canoas.

· Gildo Lemos – Cantor e apresentador, superou adversidades pessoais e transformou sua dor em solidariedade, levando esperança por meio de sua história de vida e seu engajamento humanitário.

· Iuri Barros Alminhana – Empresário porto-alegrense, passou 18 dias imerso nas operações de resgate, salvando vidas e distribuindo alimentos. Com um amigo, criou um projeto para doar cozinhas completas, que já beneficiou quase 200 famílias em diversas cidades.

· Joel Troni de Oliveira – Comandante da Força Auxiliar Bombeiros Voluntários Rota do Sol, Joel tem atuado em desastres desde 2023. Com jornadas de até 28 dias ininterruptos, esteve à frente de resgates em diversas cidades atingidas.

· Regina Cabral Padilha – Coordenadora da Ajuda Humanitária 4X4, mobilizou centros de doações e participou ativamente da limpeza e apoio a comunidades em cidades como Roca Sales e Mariante. Regina também organiza brechós solidários para seguir ajudando.

· Robson Santos da Cruz (Kelou) – Surfista e guarda-vidas civil em Tramandaí, Robson atuou por 19 dias consecutivos em operações de resgate em cidades como Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre, enfrentando cenários devastadores para salvar vidas.

· Jurandir Cavalcanti da Silva – Militar aposentado, organizou um centro de distribuição de donativos, coordenando a recepção e entrega de caminhões com toneladas de produtos essenciais para as famílias atingidas.

· Equipe Porto Alegre 24 Horas – Jornalistas que atuaram incansavelmente na cobertura das enchentes, informando a população em tempo real mesmo em meio a condições extremas. A homenagem também é dedicada à memória do jornalista Wagner “Pita”, que faleceu em serviço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/medalha-herois-do-rio-grande-reconhece-a-bravura-dos-voluntarios-nas-enchentes-de-2024/

Medalha Heróis do Rio Grande reconhece a bravura dos voluntários nas enchentes de 2024

2025-04-05