Notícias No Fórum da Liberdade, governador Eduardo Leite detalha reformas e avanços do governo nos últimos anos

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Leite destacou privatizações e retomada da capacidade de investimento do Estado. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

O governador Eduardo Leite apresentou, na sexta-feira (4), um balanço das transformações promovidas pelo Governo do Rio Grande do Sul durante sua gestão, destacando reformas estruturais, privatizações e a retomada da capacidade de investimento do Estado. A apresentação ocorreu em um painel no Fórum da Liberdade com o tema: Coragem para escolher o Brasil do futuro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também foi um dos painelistas.

Leite enfatizou a trajetória de equilíbrio fiscal conquistada após anos de déficit previdenciário e despesas crescentes com pessoal. Os dados apresentados mostram que o governo conseguiu reduzir o percentual da despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida para 61,6% em 2024, em comparação aos 79,6% de 2015.

“Nosso governo teve a coragem de fazer escolhas difíceis, mas necessárias para o futuro do Rio Grande do Sul. Não buscamos o caminho fácil do populismo, mas sim o caminho responsável da gestão eficiente e sustentável”, destacou o governador.

Entre os avanços, Leite ressaltou o programa de privatizações e concessões, com a desestatização de empresas como a CEEE Distribuição, a CEEE Transmissão, a CEEE Geração, a Sulgás e a Corsan. O governador também mencionou as concessões em andamento, que devem adicionar mais R$ 15 bilhões em investimentos.

Na área da segurança pública, os dados mostram resultados significativos, como a redução de 87% nos roubos de veículos entre 2015 e 2024, queda de 90% nos roubos de cargas desde 2017 e diminuição de 78% nos roubos a pedestres no mesmo período. O efetivo das forças de segurança também alcançou, em 2024, o maior patamar dos últimos anos, com 33.497 servidores.

Leite também destacou o maior pacote de investimentos da história do Estado, que alcançou 10,7% da receita corrente líquida em 2024, saltando de R$ 809 milhões em 2015 para R$ 6,429 bilhões no ano passado.

“Firmeza se mede na serenidade e na capacidade de defender ideias, sem desrespeitar o outro. Diálogo não é fraqueza, é maturidade”, afirmou o governador, ao falar sobre sua visão de gestão pública.

No encerramento de sua participação no painel, Eduardo Leite apresentou sua visão para o Brasil do futuro, destacando a necessidade de se retomar e de se aprofundar as reformas, especialmente nas áreas administrativa, previdenciária e institucional, bem como de se promover avanços nas agendas de segurança pública, educação e abertura comercial.

“O futuro que queremos construir para o Brasil exige escolhas corajosas e um compromisso com a eficiência do Estado, a qualificação do serviço público e a promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social”, concluiu.

