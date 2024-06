Esporte Jornais da Europa repercutem título do Real Madrid e enaltecem o brasileiro Vini Jr

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Marca reproduz Vini Jr. Vinicius Junior com famosa frase do imperador romano Júlio César: "Vini, vidi, vici". (Foto: Reprodução/Marca)

Não poderia ser diferente. O Real Madrid estampa a capa dos principais jornais esportivos da Europa, após a conquista da 15ª Champions League do clube. E Vinicius Junior é destaque em muitos deles. Até mesmo os veículos de Barcelona, que não escondem a rivalidade e ampla torcida pelo clube local, se renderam ao rival.

Em publicação nas redes sociais, o Marca reproduziu o brasileiro como um imperador romano, em alusão à famosa frase de Júlio César, “Veni, vidi, vici” (Eu vim, eu vi, eu venci), mas com “Vini” no lugar de “Veni”. Vinicius também foi destaque nas capas dos jornais ingleses The Telegraph e The Observer.

Em sua segunda final de Champions League da carreira, Vini Jr. atingiu algo que nenhum brasileiro conseguiu na história. Ao marcar na vitória por 2 a 0 contra o Borussia Dortmund, o camisa 7 do Real Madrid é o primeiro jogador do Brasil a fazer gols em duas decisões diferentes do torneio.

Em entrevista ao canal Movistar+ logo após a partida, o brasileiro comemorou a segunda conquista da Champions.

“É incrível, parece que é a primeira vez, um sentimento que nem todos podem viver, mas o jogadores que estavam aqui comigo”, disse Vini.

“Toda a família, a torcida, sempre acreditam na gente, sempre acreditam que podemos chegar aqui, que vamos sofrer outra vez, mas que vamos ganhar e levar a taça até Madrid. Estou muito feliz, ganhar a Champions duas vezes é algo incrível”, frisou.

Vini é o mais novo a conseguir tal feito na Era Champions League, desde 1992. Ele passa Messi, que também tinha 23 anos em 2011, quando fez o seu segundo e último gol em uma decisão do torneio, mas estava mais próximo dos 24. O camisa 7 é apenas o quinto jogador diferente do Real Madrid a atingir tal marca, ao lado de Cristiano Ronaldo, Bale, Raúl González e Sergio Ramos.

Ao todo, 12 brasileiros diferentes marcaram em finais de Champions e da antiga Copa dos Campeões Europeus. Entre eles, estão três jogadores naturalizados. Neymar está na lista com o gol que fez na decisão de 2015, quando tinha 23 anos. Também marcaram nomes como Marcelo, do Real Madrid, Belletti, pelo Barcelona, e o zagueiro Lúcio, no Bayer Leverkusen.

Vinicius Junior esteve diretamente envolvido em 22 gols no mata-mata da Liga dos Campeões (11 gols, 11 assistências); o maior número de qualquer jogador antes de completar 24 anos, junto com Lionel Messi.

Ele completa 24 anos no próximo mês. Com o gol, ele tem sua temporada mais goleadora da carreira, com 24. O brasileiro ainda tem nove assistências em 39 jogos em 2023/24 até agora. Na Champions, são seis gols. O camisa 7 do Real Madrid tem 21 gols pelo torneio e está no Top-10 da artilharia histórica dos brasileiros, que tem Neymar no topo, com 43.

Veja os brasileiros que fizeram gols em finais de Champions:

Vini Jr. (Real Madrid): Borussia Dortmund 0 x 2 Real Madrid, em 2024

Vini Jr. (Real Madrid): Liverpool 0 x 1 Real Madrid, em 2022

Casemiro (Real Madrid): Juventus 1 x 4 Real Madrid, em 2017

Neymar (Barcelona): Barcelona 3 x 1 Juventus, em 2015

Marcelo (Real Madrid): Real Madrid 4 x 1 Atlético de Madrid, em 2014

Belletti (Barcelona): Barcelona 2 x 1 Arsenal, em 2006

Carlos Alberto (Porto): Porto 3 x 0 Monaco, em 2004

Lúcio (Bayer Leverkusen): Bayer Leverkusen 1 x 2 Real Madrid, em 2002

Juary (Porto): Porto 2 x 1 Bayern, em 1987

Jair da Costa (Inter de Milão): Inter de Milão 1 x 0 Benfica, em 1965

Naturalizados:

Deco (Porto): Porto 3 x 0 Monaco, em 2004

Angelo Sormani (Milan): Milan 4 x 1 Ajax, em 1969

Mazzola (Milan): Milan 2 x 1 Benfica, em 1963

As informações são do Globo Esporte.

