Grêmio Arena divulga orientações para ressarcimento de ingressos da partida entre Grêmio e São Luiz

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Rodada deste final de semana será com portões fechados Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em medida de prevenção ao risco de contágio do coronavírus, a terceira rodada do Campeonato Gaúcho deste final de semana vai ocorrer sem a presença de torcedores. A Arena, que sedia a partida entre Grêmio e São Luiz divulgou orientações para o gremistas que já adquiriram o ingressos para o jogo marcado inicialmente para às 11h, deste domingo.

Conforme nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa da Arena, todos os torcedores que efetuaram a compra do ingresso devem entrar em contato através do email: relacionamento@arenapoa.com.br para tratar da devolução do valor.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) comunicou, nesta sexta-feira, que a rodada do Campeonato Gaúcho e da Divisão de Acesso será realizada com portões fechados como prevenção por conta do coronavírus.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

