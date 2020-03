Grêmio Campeonato Gaúcho terá rodada com portões fechados por conta do coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Partidas neste final de semana ocorrerão sem torcedores Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) comunicou, nesta sexta-feira, que a rodada do Campeonato Gaúcho e da Divisão de Acesso será realizada com portões fechados neste final de semana, sem a presença de torcedores. A medida surge como prevenção por conta do coronavírus.

Nota da FGF:

A Federação Gaúcha de Futebol informa que todas as partidas que ocorrerão neste fim de semana pelo Gauchão Ipiranga 2020 e pela Divisão de Acesso 2020 serão realizadas com portões fechados. A medida segue as orientações do governo do Estado em relação ao risco de contágio do coronavírus.

Assim, os jogos da terceira rodada do Campeonato Gaúcho será sem a presença dos torcedores, confira os jogos:

Sábado

Aimoré x Juventude

Domingo

Grêmio x São Luiz

Brasil de Pelotas e Ypiranga

Esportivo x Pelotas

Caxias e Novo Hamburgo

São José x Inter

Suspensão da Libertadores

Em razão da pandemia do novo Coronavírus, a Conmebol decidiu suspender os jogos da Copa Libertadores por tempo indeterminado. A medida entra em vigor a partir da próxima semana. A Confederação sul-americana também adiou o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

