Esporte Sem torcida e com protestos, Grêmio enfrenta o São Luiz na Arena pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Jogadores do Grêmio entraram na Arena, vazia, usando máscaras. Foto: Reprodução/Twitter Jogadores do Grêmio entraram na Arena, vazia, usando máscaras. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Grêmio enfrenta o São Luiz na Arena neste domingo (15) em partida válida pelo Campeonato Gaúcho marcada para as 11h, mas, devido ao coronavírus, sem público. Os jogadores e o técnico do Grêmio entraram em campo com máscaras em protesto pela não interrupção do campeonato.

Escalações

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Kannemann, Paulo Miranda, Orejuela, Cortez, Matheus Henrique, Thaciano, Thiago Neves, Pepê, Everton, Luciano.

São Luiz – Técnico Piccoli

Lucio, Lucas, Sílvio, Itaqui, João Paulo, Jadson, Elias, Maycon, Michel, Jean Carlo, Samuel.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Pinheiro; auxiliar 1: Eduardo Bernardi; auxiliar 2: Fagner Bueno Cortes.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário