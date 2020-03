Futebol Gauchão 2020: São José e Inter se enfrentam com portões fechados na noite deste domingo; confira

15 de março de 2020

Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre.

O Inter entra em campo na noite deste domingo (15) no Estádio Francisco Novelletto Neto, a casa do São José, em Porto Alegre.

Os dois times se enfrentam pela terceira rodada do returno do Gauchão. Líder do Grupo A da competição, o Colorado vai em busca da segunda vitória consecutiva no Estadual. O jogo será disputado com portões fechados, em razão da pandemia causada pelo Covid-19. A decisão foi tomada pela Federação Gaúcha de Futebol em conformidade às orientações divulgadas pelo governo do Estado em relação ao risco de contágio do coronavírus.

A preparação colorada para o duelo diante da equipe da zona norte de Porto Alegre foi encerrada na tarde deste sábado (14), no CT Parque Gigante. O comandante alvirrubro, Eduardo Coudet, optou pela privacidade para realizar o último treino antes do confronto, mantendo mistério inclusive sobre a escalação que entrará em campo para manter a ponta no Gauchão.

Na última vez que entrou em campo pelo Gauchão, o colorado superou o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, pelo placar de 2 a 0 – dois gols de Partick. Disputado no último domingo (8), o confronto foi sucedido pelo Gre-Nal 424, realizado na última quinta-feira (12), na Arena, e válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Encerrado sem gols, o clássico garantiu ponto que manteve o Inter na liderança do Grupo E do torneio continental.

Já o São José faz a quarta melhor campanha geral do Gauchão. O Zequinha divide a liderança do Grupo B com o tricolor de Renato Gaúcho.

A equipe do São José ainda não perdeu no segundo turno da competição. Porém, depois de perder para o Atlético-GO na última semana, pela Copa do Brasil, o time de Everton Vanoni quer manter o bom desempenho no campeonato estadual.

Sem dificuldades para montar o seu time, Everton Vanoni deve vir com força total para receber o adversário, em casa.

Equipe Técnica

SÃO JOSÉ – Fábio; Márcio, Goiano, Marcão e Marcelo; Crystopher e Diguinho; Tavares, Thayllon e Gustavo Xuxa; Luiz Eduardo. Técnico: Everton Vanoni.

INTER – Danilo Fernandes; Saravia, Lindoso, Moledo, Zé Gabriel e Moisés; Patrick, Nonato e Edenilson; Pottker e Sarrafiore. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem – Eleno Todeschini, auxiliado por Leirson Peng Martins e Fabrício Lima Baseggio.

