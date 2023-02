Grêmio Arena do Grêmio já tem setores com ingressos esgotados para o GreNal

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Mais de 13 mil torcedores já compraram os ingressos para o clássico de domingo (5) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mais de 13 mil torcedores já compraram os ingressos para o clássico de domingo (5) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A semana GreNal já está sendo vivida pelos torcedores do Grêmio e do Inter. Com seis dias até o jogo, três setores da Arena do Grêmio já estão com ingressos esgotados, são eles: Superior Leste e Superior Norte e Arquibancada Norte, segundo a administradora do estágio gremista.

Na manhã desta terça-feira (28), 13.724 sócios gremistas teriam garantido a sua presença no clássico, válido pela 10° rodada do Campeonato Gaúcho, a partir das 20h. A venda dos ingressos começaram nesta segunda-feira (27), com valores entre R$ 50 e R$ 230 para não-sócios. Os sócios possuem benefícios de acordo com sua modalidade.

Para a torcida adversária, os ingressos terão valor único de R$ 120 e R$ 60, a meia entrada. Estes ingressos serão vendidos de forma presencial e exclusiva no estádio Beira-Rio, na bilheteria, junto ao Gigantinho, a partir das 9h de quinta-feira (2).

