Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Os ingressos do Grenal 438, na Arena do Grêmio, no domingo (5), para a torcida do Inter terá o valor de R$ 120 reais e R$ 60 e meia entrada. Os ingressos serão vendidos apenas presencialmente na bilheteria do estádio Beira-Rio, junto ao Gigantinho, a partir das 9h de quinta-feira (2).

Os sócios do Inter terão dois dias de preferência para a compra. Caso ainda tenha ingressos, os torcedores não associados poderão comprar tickets a partir do sábado (4), também na bilheteria do Beira-Rio. Serão disponibilizados dois mil ingressos para a torcida colorada.

O Inter vai disponibilizar ônibus para a sua torcida para o deslocamento do Beira-Rio a Arena, com escolta da Brigada Militar, pelo valor de R$ 30. Segundo o clube, o valor é referente à taxa para alugar os veículos.

