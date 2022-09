Grêmio Arena do Grêmio muda acesso da torcida em portões da Arquibancada Norte após tumultos em jogo contra Cruzeiro

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A intenção da mudança é evitar aglomeração nas catracas com procedimento biométrico Foto: Divulgação/Arena Foto: Divulgação/Arena

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio e a Arena alterarão o sistema de entradas na Arquibancada Norte e na Superior Norte para o jogo com o Vasco da Gama, no domingo, em Porto Alegre, às 16h. A intenção da mudança é para evitar aglomerações nas catracas com procedimento biométrico evitar problemas como os que aconteceram contra o jogo contra o Cruzeiro. Além disso, os instrumentos musicais foram vetados pela Brigada Militar para uso no jogo.

Com as brigas entre torcidas organizadas no setor sem cadeiras da Arena e tumultos nas catracas no jogo com o Cruzeiro, o clube, a gestora do estádio e as autoridades de segurança procuram soluções para resolver os problemas de acesso. Naquela partida, houve invasão de torcedores, conforme nota da Arena.

Com expectativa de público para cerca de 50 mil pessoas neste domingo, com a estreia de Renato Portaluppi, foi decidido a colocação de gradis para organizar as filas e não acumular torcedores na hora de fazer a biometria.

O Grêmio recebe o Vasco, a partir das 16h, na Arena, pela 29ª rodada da Série B.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio