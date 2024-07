Grêmio Arena do Grêmio será reaberta no dia 1º de setembro

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

O estádio ficou submerso pelas águas da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio e a Arena do Grêmio, empresa que administra o estádio, anunciaram que o time voltará a jogar no estádio no dia primeiro de setembro de 2024. A nota conjunta foi divulgada na tarde deste sábado (20). O estádio ficou submerso pelas águas da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio.

Retorno coincide com o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. O comunicado afirma que, embora não haja a recuperação “plena” da Arena, as partes chegaram ao acordo para “estabelecer os critérios mínimos necessários que permitam a realização, ainda em caráter provisório, de jogos do clube”.

Além disso, a nota explica que há possibilidade de que o retorno seja antecipado para 17 de agosto, mas que isso “depende de várias condições técnicas, especialmente do estado do gramado”, diz a nota.

Confira a íntegra da nota conjunta divulgada pelo clube e pela administradora

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e a Arena do Grêmio anunciam, após um período de intensos esforços de recuperação devido às inundações que deixaram a Arena submersa por mais de 23 dias, uma importante atualização. Ainda que não haja a recuperação plena da Arena, em função de vários serviços que demandam tempo para serem finalizados, as diretorias em conjunto chegaram num acordo para estabelecer os critérios mínimos necessários que permitam a realização, ainda em caráter provisório, de jogos do clube, com segurança, antes do prazo final para sua total recuperação. Esta data está confirmada e será no dia 01 de setembro, jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, existe a possibilidade, que depende de várias condições técnicas, especialmente do estado do gramado, da data ser antecipada para 17 de agosto. Importante esclarecer que foi realizado o plantio da grama de verão, seguido pela grama de inverno, e estamos avaliando cuidadosamente sua condição para garantir que não prejudique o jogo nem os atletas. Portanto, apenas na semana antecedente à partida, poderemos confirmar se a data de 17 será viável.

Os desafios são enormes. A Arena é um equipamento complexo, moderno, multifuncional, projetado para abrigar grandes públicos com eficiência e conforto. Após 23 dias alagados, o gramado, a subestação de energia, os equipamentos de distribuição de força, sistemas de operação e de segurança, quase todos eles no nível do solo, ficaram inutilizados. É necessário substituí-los por equipamentos novos e modernos.

Não é uma tarefa simples. Cada evento desencadeia muitos outros e a sequência lógica da reconstrução exige organização, inteligência e esforço. Os prazos de fornecimento e montagem dos equipamentos não seguem a mesma lógica das necessidades do Clube e da gestora em voltar a abrigar jogos de futebol. Mesmo assim, Grêmio e Arena concentram esforços para encurtar o cronograma de reconstrução.

Importante destacar que até a substituição total dos refletores, que acontecerá durante o mês de setembro, os jogos irão acontecer apenas durante o dia.

Nada na nossa história foi fácil, mas nenhuma dificuldade afastou o GRÊMIO e a mais fanática torcida do sul do seu caminho de vitórias. Foi na Arena que conquistamos as maiores vitórias e títulos deste século. E é onde mais de 50 mil Gremistas impactam os adversários e empurram o time.

Por fim, cabe o agradecimento a todos aqueles clubes que têm recebido o GRÊMIO com tanto carinho: Coritiba, SER-Caxias e agora Chapecoense, que estenderam a mão e serão sempre lembrados pela ajuda neste momento difícil.

E um obrigado especial a todos os colaboradores do Grêmio e da Arena que estão trabalhando incansavelmente, de domingo a domingo, para abreviar o retorno à nossa casa.

