Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Foto: Divulgação

O atacante Wanderson chegou ao Internacional com a fama de goleador. Filho do também atacante Wamberto, goleador do Ajax (Holanda) e do Standard de Liege (Bélgica) nos anos 90, Wanderson chegou à equipe gaúcha no início de 2023, depois de temporadas na Espanha, Rússia e Holanda.

Seus dribles encantaram a torcida, até que uma sequência de erros – e a falta de gols – tiraram a paciência dos colorados. Wanderson estaria a caminho da Itália, para fazer caixa à equipe gaúcha.

O Inter trouxe no ano passado o equatoriano Enner Valencia e no início do ano, o colombiano Rafael Borré. Aos poucos o espaço para Wanderson foi ficando reduzido. Com a necessidade de vender jogadores para pagar a folha, o Inter autorizou empresários a representarem o clube para a venda de alguns jogadores do grupo.

Wanderson estaria na mira de Fiorentina e Verona. Wanderson custou 4,5 milhões de euros ao Internacional, e agora o clube de Porto Alegre pede 8 milhões de euros pelo seu passe. Em 124 partidas com a camisa colorada, o atacante marcou 18 gols e não conquistou nenhum título.

