Grêmio Arena do Grêmio vira palco de polêmicas no 1º turno do Brasileirão 2025

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Arena do Grêmio esteve envolvida em três das principais polêmicas do VAR no primeiro turno. Foto: Lucas Uebel/Grêmio A Arena do Grêmio esteve envolvida em três das principais polêmicas do VAR no primeiro turno. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro turno do Brasileirão 2025 chegou ao fim com a 19ª rodada recheada de polêmicas. E quando o assunto é arbitragem, o Grêmio aparece como protagonista — infelizmente, não pelos motivos que gostaria. Segundo o especialista Paulo Caravina, o Tricolor Gaúcho foi o clube mais prejudicado por decisões equivocadas dos árbitros na primeira metade da competição.

Dos cinco piores erros listados por Caravina, três aconteceram na Arena do Grêmio, todos em lances decisivos que poderiam ter mudado o rumo das partidas — e da tabela.

Os 5 maiores erros de arbitragem do Brasileirão 2025 – 1º turno

1º lugar – Gre-Nal 447 (Arena do Grêmio)

O clássico Gre-Nal, sempre carregado de tensão, teve um ingrediente extra: a polêmica. Bráulio Machado ignorou um pênalti claro para o Grêmio, em lance que poderia ter mudado o resultado do jogo. A não marcação gerou revolta entre jogadores, comissão técnica e torcedores.

2º lugar – Sport x Fortaleza (Ilha do Retiro)

Embora não envolva o Grêmio diretamente, o segundo maior erro foi a não validação de um gol legítimo do Fortaleza, na 6ª rodada. O árbitro Matheus Candançan não reconheceu que a bola havia cruzado a linha.

3º lugar – Sport x Palmeiras (Ilha do Retiro)

Mais uma polêmica na Ilha do Retiro: Bruno Arleu marcou pênalti duvidoso em Raphael Veiga, favorecendo o Palmeiras. O lance foi amplamente criticado por especialistas.

4º lugar – Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio)

Na 4ª rodada, Bruno Arleu voltou a ser protagonista ao marcar um pênalti controverso em Braithwaite. O lance gerou indignação entre os gremistas, que viram a decisão como determinante para o resultado da partida.

5º lugar – Grêmio x Flamengo (Arena do Grêmio)

Na 3ª rodada, Ramon Abatti Abel ignorou um toque de mão de Gerson dentro da área. O VAR não interveio, e o pênalti não foi marcado, deixando o Grêmio mais uma vez no prejuízo.

Com três erros graves em casa, o sentimento entre os gremistas é de injustiça. A Arena do Grêmio, palco de grandes jogos, virou também cenário de decisões controversas que colocam em xeque a credibilidade da arbitragem brasileira.

A diretoria do clube já sinalizou que pretende formalizar reclamações à CBF, exigindo mais rigor na análise dos lances e maior transparência no uso do VAR.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/arena-do-gremio-vira-palco-de-polemicas-no-1o-turno-do-brasileirao-2025/

Arena do Grêmio vira palco de polêmicas no 1º turno do Brasileirão 2025

2025-08-12