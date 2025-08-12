Inter Fernando rescinde com o Inter e deve encerrar carreira após tratamento em Goiânia

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Fernando se despede do Inter após 54 jogos e três gols com a camisa colorada, incluindo um Gre-Nal na Arena. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Fernando se despede do Inter após 54 jogos e três gols com a camisa colorada, incluindo um Gre-Nal na Arena. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Depois de algumas semanas em Goiânia, Fernando está de volta a Porto Alegre — mas por pouco tempo. Na manhã desta terça-feira (12), o volante de 38 anos e o Inter oficializaram a rescisão amigável do contrato, encerrando sua passagem pelo clube gaúcho. A informação foi confirmada pelo próprio Inter há poucos instantes.

O jogador, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho direito, irá finalizar o tratamento da lesão em Goiânia, onde reside sua família. A expectativa é que Fernando encerre a carreira logo após a recuperação, prevista para durar entre quatro e seis meses.

Fernando desembarcou em Porto Alegre na segunda-feira (11) para realizar exames com o Departamento Médico do clube. Após a avaliação, reuniu-se com a direção colorada para discutir o futuro do vínculo, que originalmente iria até 1º de janeiro de 2026.

Em comum acordo, ambas as partes decidiram pela rescisão. Com isso, o camisa 5 abriu mão de aproximadamente R$ 5 milhões, valor referente a salários e direitos que seriam pagos nos próximos meses. O acordo foi assinado e anunciado oficialmente nesta manhã.

Fernando vestiu a camisa vermelha em 54 partidas, marcando três gols — incluindo um em clássico Gre-Nal na Arena. Foi peça-chave na retomada da hegemonia estadual, ajudando o Inter a conquistar o Campeonato Gaúcho e encerrar a sequência de sete títulos consecutivos do rival Grêmio.

Apesar da curta trajetória no Beira-Rio, o volante deixou sua marca com liderança, experiência e entrega em campo.

Antes de retornar ao Brasil, Fernando construiu uma sólida carreira na Europa. Revelado pelo Vila Nova, passou por clubes como Estrela Amadora (Portugal), Porto, Manchester City, Galatasaray e Sevilla, acumulando títulos e reconhecimento internacional.

Clubes por onde passou:

Ano Clube 2005–2007 Vila Nova 2007–2008 Estrela Amadora (POR) 2008–2014 Porto (POR) 2014–2017 Manchester City (ING) 2017–2019 Galatasaray (TUR) 2019–2023 Sevilla (ESP) 2024–2025 Inter

Com a rescisão, Fernando encerra um ciclo importante no futebol brasileiro e se despede dos gramados com uma carreira marcada por conquistas, profissionalismo e respeito por onde passou.

