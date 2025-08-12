Terça-feira, 12 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025
Fernando se despede do Inter após 54 jogos e três gols com a camisa colorada, incluindo um Gre-Nal na Arena.Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Depois de algumas semanas em Goiânia, Fernando está de volta a Porto Alegre — mas por pouco tempo. Na manhã desta terça-feira (12), o volante de 38 anos e o Inter oficializaram a rescisão amigável do contrato, encerrando sua passagem pelo clube gaúcho. A informação foi confirmada pelo próprio Inter há poucos instantes.
O jogador, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho direito, irá finalizar o tratamento da lesão em Goiânia, onde reside sua família. A expectativa é que Fernando encerre a carreira logo após a recuperação, prevista para durar entre quatro e seis meses.
Fernando desembarcou em Porto Alegre na segunda-feira (11) para realizar exames com o Departamento Médico do clube. Após a avaliação, reuniu-se com a direção colorada para discutir o futuro do vínculo, que originalmente iria até 1º de janeiro de 2026.
Em comum acordo, ambas as partes decidiram pela rescisão. Com isso, o camisa 5 abriu mão de aproximadamente R$ 5 milhões, valor referente a salários e direitos que seriam pagos nos próximos meses. O acordo foi assinado e anunciado oficialmente nesta manhã.
Fernando vestiu a camisa vermelha em 54 partidas, marcando três gols — incluindo um em clássico Gre-Nal na Arena. Foi peça-chave na retomada da hegemonia estadual, ajudando o Inter a conquistar o Campeonato Gaúcho e encerrar a sequência de sete títulos consecutivos do rival Grêmio.
Apesar da curta trajetória no Beira-Rio, o volante deixou sua marca com liderança, experiência e entrega em campo.
Antes de retornar ao Brasil, Fernando construiu uma sólida carreira na Europa. Revelado pelo Vila Nova, passou por clubes como Estrela Amadora (Portugal), Porto, Manchester City, Galatasaray e Sevilla, acumulando títulos e reconhecimento internacional.
Clubes por onde passou:
|Ano
|Clube
|2005–2007
|Vila Nova
|2007–2008
|Estrela Amadora (POR)
|2008–2014
|Porto (POR)
|2014–2017
|Manchester City (ING)
|2017–2019
|Galatasaray (TUR)
|2019–2023
|Sevilla (ESP)
|2024–2025
|Inter
Com a rescisão, Fernando encerra um ciclo importante no futebol brasileiro e se despede dos gramados com uma carreira marcada por conquistas, profissionalismo e respeito por onde passou.