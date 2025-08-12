Política Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames, mas cobra atestado de comparecimento

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A defesa pede autorização para permanência de seis a oito horas, no hospital DF Star, em Brasília, no dia 16 de agosto. Foto: Reprodução A defesa pede autorização para permanência de seis a oito horas, no hospital DF Star, em Brasília, no dia 16 de agosto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (12) o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar a prisão domiciliar no próximo sábado (16) para realizar exames médicos.

A autorização foi solicitada pela defesa de Bolsonaro. Ele tem apresentado refluxo e sintomas de “soluços refratários”, segundo os advogados.

Moraes liberou a realização de exames, mas cobrou a apresentação de atestado de comparecimento do ex-presidente ao Hospital DF Star em Brasília.

“O requerente deve apresentar a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 horas após a finalização dos respectivos procedimentos médicos, o atestado de comparecimento, consignando a data e os horários dos atendimentos”, determinou Moraes.

Segundo a defesa, o tempo de permanência no hospital será de seis a oito horas.

“A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais”, escreveram os advogados.

Entre os exames indicados estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. A avaliação foi indicada pela equipe médica que acompanha Bolsonaro.

“A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]”, escreveu a defesa.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após descumprir restrições impostas pelo Supremo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-pede-autorizacao-de-alexandre-de-moraes-para-realizar-exames/

Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames, mas cobra atestado de comparecimento

2025-08-12