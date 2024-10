Grêmio Arena do Grêmio voltará a ter capacidade máxima seis meses após enchentes

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Contra o Atlético-GO, o Grêmio volta a ter capacidade máxima na Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio Contra o Atlético-GO, o Grêmio volta a ter capacidade máxima na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O confronto entre Grêmio e Atlético-GO, no dia 26 de outubro, às 16h30min, será marcado pela volta da capacidade máxima da Arena e com todos os serviços normalizados. O Tricolor e seus torcedores ficaram sem comparecer ao estádio por 134 dias, devido as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

A Arena voltou a receber jogos do Grêmio no dia primeiro de setembro, na derrota contra o Atlético-MG, na ocasião, a capacidade do público foi de 12,7 mil. Nas partidas seguintes, contra Flamengo e Fortaleza, sua capacidade foi ampliada.

Agora com a casa gremista retornando ao normal, com todos os serviços e operações de segurança em funcionamento, a capacidade da Arena será de 55.396 torcedores.

