A Argentina anunciou que cidadãos de nações limítrofes, incluindo brasileiros, não poderão mais ingressar no país a partir desta sexta-feira (25). As novas regras valem até o dia 8 de janeiro, quando serão revistas.

O aumento no número de casos de Covid-19 e a identificação de mutações do vírus Sars-CoV-2 motivaram o governo a alterar os procedimentos para a entrada de estrangeiros e também de argentinos que tenham viajado ao Exterior. No final de outubro, a Argentina havia voltado a permitir a entrada de estrangeiros de países vizinhos – Brasil, Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai.

Argentinos e residentes que regressarem ao país precisam apresentar teste negativo para Covid-19, do tipo PCR, realizado 72 horas antes do voo, e cumprir quarentena de sete dias, informou o Ministério do Interior.

Os estrangeiros autorizados pela Direção Nacional de Migração também devem apresentar um seguro de assistência médica internacional. Apenas dois aeroportos da Argentina foram autorizados para viagens internacionais: Ezeiza e San Fernando, ambos atendendo a região da capital, Buenos Aires.

Preocupados com a nova cepa do coronavírus, que pode ser até 70% mais transmissível, a Argentina já havia interrompido a chegada e saída de voos para o Reino Unido. Também suspendeu os voos de Itália, Dinamarca, Países Baixos e Austrália.

No Porto de Buenos Aires só será autorizada a entrada de argentinos e moradores. Os últimos dados oficiais do Instituto e Universidade Johns Hopkins apontam para 1.574.554 casos de coronavírus, com 42.422 mortos na Argentina.

