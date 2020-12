Mundo Argentina, Colômbia, Chile e Peru suspendem voos do Reino Unido devido ao avanço da nova variante do coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

A Argentina, a Colômbia, o Chile e o Peru decidiram fechar as suas fronteiras aéreas com o Reino Unido devido ao avanço da nova variante do coronavírus, sendo os primeiros países da América Latina a seguir o alerta europeu. A medida entra em vigor na Argentina, na Colômbia e no Peru nesta segunda-feira (21) e no Chile na terça-feira (22).

“O Governo Nacional dispôs a suspensão preventiva das entradas e das saídas dos voos com a Grã-Bretanha, à raiz da situação epidemiológica que esse país registra, após declarar a aparição de uma nova linhagem de Covid-19”, anunciou a Presidência da Argentina em nota no domingo (20).

A exceção, esclarece o governo argentino, é o voo 245, da companhia British Airways, previsto para chegar a Buenos Aires na manhã desta segunda-feira. O avião já estava em pleno processo operacional em Londres quando a decisão foi anunciada.

“Os passageiros e a tripulação deverão cumprir uma quarentena de sete dias, depois de atenderem os requisitos exigidos para a entrada no país: um exame de PCR negativo e uma cobertura médica contra Covid”, destaca o comunicado.

Para o isolamento dos passageiros e da tripulação do voo, o governo argentino montou uma operação especial para controlar a chegada e o deslocamento aos locais onde ficarão isolados.

