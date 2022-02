Porto Alegre Argentina confirma retomada dos voos entre Buenos Aires e Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Empresa Aerolineas Argentinas voltará a operar rota em abril. (Foto: EBC)

O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, confirmou para o dia 5 de abril a retomada dos voos comerciais entre Buenos Aires e Porto Alegre realizados pela empresa Aerolineas Argentinas. A informação foi recebida nesta quarta-feira (9) pelo presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, deputado estadual Frederico Antunes (PP).

“Já estamos tratando do tema junto ao Embaixador Scioli desde o final do ano passado, com reuniões aqui e lá”, ressaltou Antunes. “Só temos a agradecer a ele e aos ministros argentinos Matias Lemmens e Alexis Guerrera, que foram sensíveis ao nosso pedido.”

Outras rotas

Além da capital gaúcha, também serão retomadas as rotas do país vizinho para Curitiba (PR), além da criação de uma nova frequência direta para Brasília. O fato de esses três destinos apresentarem alto potencial comercial e turístico deve contribuir para o estímulo à retomada econômica pós-pandemia.

De acordo com os parlamentares que tratam do assunto no Estado, abril também vai marcar a implantação de uma nova linha área direto da companhia Gol entre São Paulo e Uruguaiana (Fronteira-Oeste). Outra boa notícia para o setor é a retomada, no mesmo mês, das viagens de avião entre Porto Alegre e a capital portuguesa Lisboa.

(Marcello Campos)

